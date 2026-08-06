La polémica frase de Hernán Lacunza, vice de Racing: "Más difícil que ser Ministro de Economía"

Hernán Lacunza, vicepresidente de Racing Club, rompió el silencio y habló sobre el delicado momento que atraviesa el club en el fútbol argentino. Durante una entrevista en Radio La Red, el exministro de Hacienda de la Nación en los últimos meses de la presidencia de Mauricio Macri se refirió al presente de la institución y dejó una polémica frase sobre su actual gestión en el mandato de Diego Milito: "Más difícil que ser ministro de Economía es ser vicepresidente de Racing", expresó.

El exfuncionario comparó su función en la 'Academia' con el cargo que ocupó entre agosto y diciembre de 2019, en medio de una fuerte crisis económica causada por las políticas del PRO: "Entiendo a los hinchas, yo también, como hincha, sufro cuando el equipo pierde. Empezó un nuevo ciclo y cuando hay una derrota se exageran todos los defectos que tenemos y cuando hay una victoria estos se disimulan", agregó.

Lacunza habló sobre el presente de Racing: "Hay que estirar un poco la mirada"

"Para tener éxito sostenido hay que tener un trabajo a largo plazo que se está haciendo y que muchas veces no se ve", continuó Lacunza. "Es igual a gobernar, uno hace obras que no se ven y después cuando llueve no se inunda. En eso estamos".

"Un dirigente, a diferencia de un hincha o un ciudadano, no puede regirse por el resultado del domingo, tiene que mirar panorámicamente. Porque sino uno podría decir 'voy a comprar un jugador que no puedo y le voy a pagar lo que no tengo' y voy a ganar el domingo, pero el año que viene me voy a ir al descenso, económico primero y deportivo después. Entonces hay que estirar un poco la mirada y que no sea a corto plazo. Además esto en el fútbol todo es más corto y más apasionado, es como tener un plebiscito cada fin de semana", concluyó.

¿Por qué los hinchas de Racing insultaron a Milito?

Racing vivió una jornada histórica frente a Tigre, aunque desde el lado negativo. Es que los hinchas se hartaron de Diego Milito y lo insultaron por primera vez en el "Cilindro" de Avellaneda, después de la desastrosa actuación que desembocó en la derrota por 3-1: "Milito, hijo de p..., la p... que te parió", estallaron miles de simpatizantes de la "Academia" apenas culminado el encuentro frente al "Matador". Luego, llegó el turno de la canción contra la dirigencia de "la Comisión, la Comisión, se va a la p... que lo parió".

El enojo se da básicamente por el vaciamiento casi absoluto del plantel profesional que fue campeón de la Copa Sudamericana 2024. Racing vendió a casi todo el equipo que se consagró y no lo reemplazó como correspondía. De hecho, recaudó fortunas y contrató jugadores mediocres que no están a la altura de la institución.

Haber echado como DT a uno de los máximos ídolos de la historia como Gustavo Costas luego de dos títulos internacionales, para traer a un hombre sin historia en el club ni pergaminos suficientes como Vojvoda, también fue uno de los detonantes para esta noche muy caliente en Avellaneda.

Racing atraviesa un delicado presente: el sábado pasado, en la derrota como local frente a Tigre, el público insultó al presidente Diego Milito.

Además, si bien se avanzó mucho en la construcción del predio de Ezeiza, tampoco se lo terminó en los plazos que se había prometido. Al comienzo de la gestión, se prometió que iba a estar disponible para utilizar a inicios del 2026 y luego se dijo que era a mediados de este año, pero ya empezó agosto y el plantel sigue entrenándose en Avellaneda.

El "salto de calidad", que se implementó como un slogan de campaña antes de ganar las elecciones en diciembre del 2024, no llegó en cuanto al fútbol profesional masculino y tampoco en el predio.