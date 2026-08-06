El presidente de San Martín de San Juan intimidó a Independiente por Giménez: "Tribunales"

San Martín de San Juan reclama millones a Independiente por Matías Giménez Rojas y llevará el conflicto a la Justicia si no llega a un acuerdo.

El conflicto entre San Martín de San Juan e Independiente por la salida de Matías Giménez Rojas a Argentinos Juniors sumó un nuevo capítulo. Jorge Miadosqui, presidente del conjunto sanjuanino, aseguró que la institución irá hasta las últimas consecuencias para cobrar el dinero que considera correspondiente por la operación, mientras que en Avellaneda sostienen que actuaron dentro de las normas y rechazan parte del reclamo.

La disputa tiene como protagonista a Giménez Rojas, quien dejó Independiente en 2025 para continuar su carrera en el "Bicho". Aunque inicialmente se comunicó que el delantero había rescindido su contrato con el "Rojo", en San Martín de San Juan entienden que detrás de aquella salida existió una operación ilegítima, que le negó la chance de de ingreso de dinero al club.

La institución sanjuanina conservaba el 45% de los derechos económicos del futbolista y sostiene que Independiente utilizó la figura de la “rescisión simplificada” para evitar que la transferencia fuera considerada una venta convencional. En ese escenario, el reclamo alcanzaría aproximadamente los 2,5 millones de dólares, aunque existen diferencias entre las partes sobre el monto exacto que debería abonarse.

La fuerte advertencia de Jorge Miadosqui a Independiente

El presidente de San Martín de San Juan confirmó diálogo con DSports Radio que la disputa podría terminar en los tribunales si no existe un acuerdo entre las instituciones. “Vamos a ir a Tribunales y se verá qué es lo que se dictamina. Nuestros abogados van por todo, y nosotros le dimos total autorización para que resuelvan todo", afirmó el dirigente, quien además aseguró que sus abogados recibieron autorización para avanzar con el reclamo.

“Independiente nunca nos informó nada acerca de la venta de Matías Giménez Rojas a Argentinos Juniors”, continuó Miadosqui. Según explicó, desde San Martín solicitaron documentación e información sobre la operación, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias. El dirigente fue todavía más contundente al explicar la postura de su club: “San Martín necesita cobrar los 2 millones de dólares, no sobre los 900.000 dólares de la venta”.

Miadosqui remarcó que su club intentó encontrar una solución negociada antes de avanzar por la vía judicial, pero aseguró que desde Independiente no obtuvo una respuesta. “Le ofrecí a Independiente hacer un convenio pero ellos nunca me contestaron”, sostuvo.

El titular de San Martín también manifestó su sorpresa por la situación, ya que recordó que durante el año anterior ambas instituciones mantenían una buena relación e incluso habían realizado movimientos de futbolistas. “Me sorprende que ahora hagan público esto, nosotros no hicimos nada público”, señaló.

La cláusula que reclama San Martín de San Juan

El origen de la disputa se remonta a comienzos de 2023, cuando Independiente compró el 55% de la ficha de Giménez Rojas por una cifra superior a los 800.000 dólares. El 45% restante quedó en manos de San Martín de San Juan. Dos años después, en julio de 2025, el delantero pasó a Argentinos Juniors. Fue entonces cuando la dirigencia del conjunto sanjuanino comenzó a pedir precisiones sobre los términos de la operación.

Según la interpretación de San Martín, el vínculo firmado con Independiente contemplaba una cláusula de 1,5 millones de dólares en caso de que el club de Avellaneda rescindiera el contrato del futbolista antes de diciembre de 2026. Por eso, al considerar que la salida hacia Argentinos Juniors se realizó mediante una rescisión contractual, la institución entiende que esa penalidad debe hacerse efectiva.

Pero el reclamo no se limita a esa cifra. Desde San Martín también sostienen que la operación tuvo un valor económico superior al que se informó inicialmente, debido a que la negociación con Argentinos Juniors habría incluido otros conceptos vinculados a las deudas por los pases de Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. Para Miadosqui, eso refuerza la idea de que lo ocurrido se asemejó a una venta y no a una simple desvinculación.

Qué responde Independiente por Giménez Rojas

Desde Independiente presentan una versión diferente de los hechos y rechazan que exista una deuda de la magnitud que reclama San Martín de San Juan. La institución de Avellaneda sostiene que la salida de Giménez Rojas se realizó mediante la figura de rescisión simplificada, un mecanismo reconocido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la postura del "Rojo", el futbolista no quedó libre para luego incorporarse a Argentinos Juniors, sino que la herramienta fue utilizada para instrumentar administrativamente la operación. Por esa razón, consideran que no corresponde aplicar la penalidad de 1,5 millones de dólares que reclama el club sanjuanino.

En Independiente, además, reconocen que existiría un monto de aproximadamente 400.000 dólares correspondiente a la operación, pero niegan que deban afrontar los montos adicionales planteados por San Martín. También rechazan la interpretación sobre las supuestas deudas relacionadas con Montiel y Ávalos. Desde Avellaneda aseguran que esos conceptos no formaron parte de la negociación por Giménez Rojas.