Sorpresa en el tango por conciertos gratuitos en Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires será escenario del tango en agosto con el ciclo "Tangos de hoy y de siempre".

Durante todo el mes de agosto, la Ciudad de Buenos Aires consolida su impronta tanguera mediante la propuesta “Tangos de hoy y de siempre”, un programa de conciertos con entrada libre y gratuita en diversos Bares Notables. La iniciativa combina música en directo y la atmósfera tradicional de los cafés icónicos donde el género construyó su identidad.

Esta serie de presentaciones funciona como el preámbulo perfecto para el Tango BA Festival y Mundial 2026, la cita internacional que congregará a bailarines de todo el planeta en las categorías de Tango de Pista y Tango Escenario entre finales de agosto y comienzos de septiembre. Previo a ese despliegue masivo, los recintos gastronómicos históricos abren sus puertas para garantizar una experiencia íntima con el repertorio rioplatense.

El ciclo abarca cuatro fechas con repertorios que van desde los clásicos de la década de 1920 hasta sonoridades contemporáneas, incorporando milongas, valses y arreglos que dan cuenta de la evolución del género:

Viernes 7 de agosto (19 hs) – London City (Av. de Mayo 599, San Nicolás): Apertura a cargo del Érika Di Salvo Quinteto, formación orientada a reinterpretar el repertorio tradicional con un enfoque moderno. El grupo está integrado por Miguel Pereiro (piano), Ulises Di Salvo (chelo), Federico Pereiro (bandoneón), Yani Vega (bajo) y Érika Di Salvo (violín).

Sábado 8 de agosto (19 hs) – Almacén y Bar Lavalle (Lavalle 1693, San Nicolás): Presentación del reconocido bandoneonista y compositor Walter Ríos , artista de trayectoria internacional que integró la Orquesta de Astor Piazzolla y la Orquesta Sinfónica de Finlandia, y cuyo nombre distingue la esquina porteña de Av. Corrientes y Paraná.

Viernes 14 de agosto (20 hs) – Bar La Poesía (Chile 502, San Telmo): Recital de la cantante Marilí Machado, intérprete con amplia presencia en escenarios de Japón, Corea, Estados Unidos y Alemania, con un estilo que entrelaza tango, candombe y ritmos rioplatenses.

El Bar La Poesía, ubicado en San Telmo, será el escenario de la cantante Marilí Machado el viernes 14 de agosto a las 20.

Sábado 15 de agosto (20 hs) – Bar 8 Esquinas (Av. Forest 1186, Chacarita): Cierre con Yazmina Raies Trío, ensamble femenino compuesto por Mariana Borghi (contrabajo), Natsuki Nishihara (bandoneón) y Yazmina Raies (piano y arreglos), con un repertorio de milongas clásicas y piezas originales.

Un legado cultural con valor patrimonial

Surgido a orillas del Río de la Plata como resultado del cruce entre migrantes europeos, comunidades afrodescendientes y sectores criollos, el tango configuró una expresión urbana declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009.

En esa construcción, los cafés y bares funcionaron como verdaderos centros de debate y creación artística para poetas y músicos. Tras el arranque del mes con la Semana de las Milongas en 59 espacios, este ciclo en los Bares Notables reafirma que el género se mantiene vigente en las calles y barrios porteños.

El ingreso a cada una de las fechas es completamente gratuito y la disponibilidad responde a la capacidad física de cada salón.