El gremio de jugadores que preside Marchi fulminó a la FIFA de Infantino: "Abuso de poder"

El gremio de jugadores a nivel mundial le soltó la mano a Infantino y la FIFA

La FIFPRO (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) se expresó en su página web oficial con un fuerte comunicado contra la FIFA y su presidente Gianni Infantino. El sindicato de jugadores que funciona a nivel global y lidera el argentino Sergio Marchi no se guardó nada acerca del plan fallido del FIFA Forward Enterprise que llevó adelante el mandamás del organismo como también de sus decisiones. Por supuesto, el escrito no pasó para nada inadvertido, más aún sabiendo que fue extenso y tocó varios puntos.

El fuerte comunicado de la FIFPRO contra la FIFA e Infantino

La primera frase es una de las más picantes del escrito por parte del gremio. "FIFA Forward Enterprise ya no existe. El abuso de poder que la hizo posible, sí. Lo que el fútbol necesita con urgencia no es un encubrimiento, sino una profunda reforma de su gobernanza", lanzaron.

De esta manera, cuestionaron el rol del mandamás de la entidad y su proyecto de vender el Mundial. A su vez, añadieron: "Retirar la propuesta no borra lo que esta dejó al descubierto" y que hubo un "profundo abuso del poder presidencial" además de una falta de gobernanza.

Las quejas de la FIFPRO contra la FIFA y Gianni Infantino

Por otro lado, un detalle que no pasó desapercibido en el mensaje es con el que hicieron referencia a las últimas declaraciones por parte de la FIFA tras una reunión en Rabat, Marruecos. En un comunicado, Infantino y compañía insistieron en que, si bien cometieron errores, no van a permitir más ataques contra su integridad. Sobre esto concluyeron desde la FIFPRO: "Someter la gobernanza del fútbol a escrutinio no constituye un ataque. Es una responsabilidad de todos aquellos que sostienen este deporte". Con esto hicieron foco en que la FFA intentó ser una decisión unilateral que finalmente por las quejas no prosperó.

El pedido de FIFPRO a la FIFA

El Memorando de Entendimiento (MoU) firmado hace apenas unas semanas representó un verdadero paso adelante. Sin embargo, el episodio de FIFA Forward Enterprise ha demostrado que, por sí solo, no es suficiente para proteger a los jugadores ni al fútbol frente al ejercicio unilateral del poder.

Más allá de cómo se resuelva la presente crisis, el fútbol necesita ahora salvaguardas estructurales que garanticen que hechos como estos nunca puedan volver a repetirse. Como mínimo, FIFPRO considera indispensable que ello incluya: