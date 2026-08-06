Clave para las mujeres +60: cuáles son los secretos de los especialistas para vestir bien

Con el paso del tiempo, las tendencias cambian y lo que nos sienta mejor también, pero hay ciertas claves que se pueden tener en cuenta a la hora de armar looks para mantener la sofisticación y el estilo sin esfuerzo y, además, conservar el espíritu joven y canchero.

Los consejos de los especialistas para vestirse bien después de los 60 años

Si bien después de los 60 años las personas suelen tener más seguridad para vestirse como quieren y expresarse a través de los outfits, los especialistas tienen ciertas reglas infalibles para destacar la personalidad y elegir prendas que sirvan

Elegir la comodidad y calidad, no las tendencias:

En vez de sumarse a la moda rápida y al "usar y tirar", el consejo es buscar prendas de tejidos premium (lanas, algodones con algo de elastano) pensadas para durar y atravesar el tiempo. Así, se recomienda apostar por básicos infalibles, colores neutros que sirvan de base. También priorizar el calzado cómodo, ya sean zapatillas o tacos bajos, bien atemporales y cómodos que vayan con diferentes looks.

Una de las grandes claves es priorizar la comodidad y prendas básicas infalibles

No esperar a ocasiones especiales:

Una de las grandes claves es dejar atrás la idea de guardar las mejores prendas solo para el fin de semana o eventos puntuales, algo que viene de los antiguos "looks de domingo". Así, hay que animarse a usar prendas llamativas, estampadas o maximalistas en el día a día, sin miedo a los colores ni a las mezclas atrevidas.

Que tu look te guste a vos y no sea para otros:

Es realmente clave gustarte porque cuando lo que te pones es cómodo y te gusta, te ves más segura y estás más cómoda. Así, se consolidan las reglas anteriores de comodidad y estética. En este sentido, es clave apostar por eso que verdaderamente disfrutas llevar puesto: estampados llamativos, brillos y hasta animal print. No solo suman personalidad (tu esencia) al look, sino que le agregan un toque llamativo.