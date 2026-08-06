Los pasajeros de la Línea Roca deberán prestar atención a una modificación en el cronograma de uno de sus ramales, luego de que una de las líneas de Trenes claves estableció nuevos horarios para los servicios.

El cambio forma parte de la actualización periódica de los itinerarios operativos que realiza la compañía y obliga a los usuarios habituales a consultar los nuevos horarios antes de viajar. La medida fue compartida por la cuenta de Transporte AMBA en la red social X.

Desde Trenes Argentinos recordaron que los cronogramas pueden modificarse por cuestiones operativas, trabajos de infraestructura o adecuaciones del servicio, por lo que recomendaron verificar el horario correspondiente antes de dirigirse a la estación.

Tren Roca | ¿Qué ramal cambia sus horarios y cómo consultar el nuevo cronograma?

La modificación alcanza a los servicios eléctricos de la Línea Roca vía Bosques, específicamente en los últimos servicios diarios.

Último Plaza C- Bosques via Temperley 21:15hs

Último Plaza C- Bosques vía Quilmes 21:40hs

Último Bosques- Temperley 22:37hs

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