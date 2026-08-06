Viernes 7 de Agosto del 2026 Vie 7 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1520
Dólar Tarjeta $1976
Dólar Blue $1530
Dólar CCL $1577.3
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
Transporte público

Cambiaron los horarios de uno de los ramales del Tren Roca y un ramal finaliza mas tarde

La modificación forma parte de la actualización periódica de los itinerarios operativos que realiza la compañía y obliga a los usuarios habituales a consultar los nuevos horarios antes de viajar.

06 de agosto, 2026 | 15.26
Cambiaron los horarios de uno de los ramales del Tren Roca y un ramal finaliza mas tarde

Los pasajeros de la Línea Roca deberán prestar atención a una modificación en el cronograma de uno de sus ramales, luego de que una de las líneas de Trenes claves estableció nuevos horarios para los servicios

El cambio forma parte de la actualización periódica de los itinerarios operativos que realiza la compañía y obliga a los usuarios habituales a consultar los nuevos horarios antes de viajar. La medida fue compartida por la cuenta de Transporte AMBA en la red social X.

MÁS INFO

Desde Trenes Argentinos recordaron que los cronogramas pueden modificarse por cuestiones operativas, trabajos de infraestructura o adecuaciones del servicio, por lo que recomendaron verificar el horario correspondiente antes de dirigirse a la estación.

Tren Roca | ¿Qué ramal cambia sus horarios y cómo consultar el nuevo cronograma?

La modificación alcanza a los servicios eléctricos de la Línea Roca vía Bosques, específicamente en los últimos servicios diarios.

  • Último Plaza C- Bosques via Temperley 21:15hs
  • Último Plaza C- Bosques vía Quilmes 21:40hs
  • Último Bosques- Temperley 22:37hs

Cambios en el Tren Roca: nuevos precios de agosto 2026 con aumento

Todos los ramales

Sección Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 $ 420,00 $ 840,00
2 $ 590,00 $ 1.180,00
3 $ 730,00 $ 1.460,00
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Dólar
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto
Las más vistas