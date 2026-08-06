Congo intercepta una embarcación de pasajeros cerca de Kinshasa que transportaba un presunto caso de ébola.

​Las autoridades sanitarias congoleñas están realizando pruebas de detección a más de 300 personas que ‌viajaban en un ‌barco fluvial interceptado cerca de Kinshasa el jueves, después de que la muerte de un pasajero sospechoso de tener ébola suscitara la preocupación de que el virus pudiera haberse propagado a bordo.

Las autoridades enviaron un laboratorio móvil a la ​embarcación después de ⁠que esta fuera detenida el miércoles en Maluku, ‌a unos 65 km río arriba ⁠de la capital.

El secretario general ⁠del Ministerio de Sanidad del Congo, Body Ilonga Bompoko, afirmó que se estaban realizando controles de temperatura ⁠y exámenes clínicos a todos los pasajeros.

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Explicó ​que se habían recogido muestras ‌de cuatro pasajeros que presentaban ‌síntomas como fiebre y que se habían enviado ⁠para su análisis, cuyos resultados se esperan para el viernes.

La operación se puso en marcha después de que las autoridades sanitarias de la ​provincia ‌de Mongala informaran el 25 de julio de la muerte de un hombre de 32 años sospechoso de tener ébola, del que se cree que había viajado en ⁠el barco.

Las autoridades han ofrecido versiones contradictorias sobre los desplazamientos del hombre y el lugar donde podría haber contraído el virus.

El director general del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), Jean Kaseya, declaró el jueves que el barco ‌procedía de la provincia de Mongala, donde no se han registrado casos de ébola, y no de la provincia de Tshopo, donde se ha propagado el brote.

Las autoridades congoleñas habían identificado anteriormente a ‌Kisangani, la capital de Tshopo, como el punto de origen del barco.

Kaseya también afirmó que el hombre enfermó ‌mientras viajaba ⁠en la embarcación, mientras que el ministro de Sanidad del Congo, Samuel Roger ​Kamba, declaró el miércoles que los síntomas no aparecieron hasta después de desembarcar.

(Reportaje de Clement Bonnerot y Benoit Nyemba. Editado en español por Juana Casas)