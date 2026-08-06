Durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez reveló una escandalosa versión sobre un supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo de Paul. En ese sentido, el panelista lanzó: “¿Qué pasa con Tini Stoessel y su familia? Esta noticia la contó ayer Paula Varela, pero tenemos un dato que no contó nadie”.

Tini Stoessel junto a su familia.

Luego, continuó: “Por un lado, ¿qué pasa entre Tini y su papá, Alejandro Stoessel? Por otro lado, ¿qué pasa con la mamá, Mariana Muzlera? ¿Qué rol cumple el hermano, Francisco? Tini está en París. ¿Qué pasa con el casamiento? La información exclusiva que la van a levantar todos los portales: hasta hoy, 6 de agosto, no están invitados al casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel. No están invitados los padres. Ya están avisados. Los invitados no recibieron todavía las tarjetas”.

Finalmente, agregó: “Se van a casar el 19 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz”. Rápidamente, Moria frente a esta información preguntó: “¿Con quién va a entrar al altar?”. Asimismo, Gustavo respondió: “Hay un problema con las arcas de su carrera. Tini quiere manejar ella sus arcas, no el padre, y quiere tener otro mánager. No están peleados. Quiere tomar otro destino”.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Durante una transmisión en vivo de Por el Mundo (Telefe), ciclo que conduce Marley, Susana Gimenez reveló un dato sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que, hasta ese momento, era totalmente desconocido. Todo se dió durante un diálogo con el conductor, en el cual hablaban sobre el presente sentimental del mediocampista de la Selección Argentina. En ese contexto, Marley comentó: “Ahora está re enamorado de Tini”. Rápidamente, Susana respondió: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”. Sin embargo, anteriormente, Pilar Smith aportó más información en LAM (América TV) y aseguró que la boda tendría lugar en Buenos Aires, en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz.