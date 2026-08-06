El Campeonato Argentino del Alfajor 2026 desembarcará este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires con dos jornadas dedicadas a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía nacional. El evento reunirá a más de 80 productores de distintas provincias, que competirán por los principales premios y ofrecerán sus elaboraciones al público.

La propuesta se desarrollará con entrada libre y gratuita e incluirá degustaciones, venta de alfajores, clases en vivo, charlas, concursos y actividades para toda la familia. La organización espera la participación de miles de visitantes durante las dos jornadas previstas en el barrio porteño de Caballito.

Además de la competencia entre marcas artesanales e industriales, el encuentro servirá como una vidriera para emprendedores y fabricantes de todo el país, quienes presentarán nuevos sabores, recetas tradicionales y productos innovadores elaborados con distintos tipos de rellenos y coberturas.

Fecha, agenda y cómo conseguir las entradas para el Campeonato Argentino del Alfajor 2026

El Campeonato Argentino del Alfajor se realizará el viernes 8 y el sábado 9 de agosto, de 12 a 20, en el Estadio Ferro Carril Oeste, ubicado sobre la avenida Avellaneda 1240, en la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso será gratuito, sin necesidad de adquirir una entrada paga.

Durante ambas jornadas habrá una exposición con más de 80 productores provenientes de diferentes provincias, quienes pondrán a la venta sus especialidades y competirán en distintas categorías del certamen. El público también podrá participar de degustaciones, conocer los procesos de elaboración y dialogar con los fabricantes.

La agenda contempla demostraciones gastronómicas, clases magistrales, presentaciones de nuevos productos, actividades recreativas y espacios destinados a la historia y evolución del alfajor argentino. También habrá un sector comercial con insumos, materias primas y propuestas vinculadas con la industria del dulce.

Uno de los momentos más esperados será la premiación de los mejores alfajores del campeonato. Un jurado especializado evaluará las muestras presentadas por los productores en diferentes categorías, teniendo en cuenta aspectos como sabor, textura, equilibrio, presentación y calidad de los ingredientes.

El campeonato forma parte de un calendario de encuentros dedicados al alfajor que se desarrollan en distintas provincias y busca promover a productores artesanales e industriales, además de difundir la diversidad de estilos que existen en el país, desde los tradicionales de dulce de leche hasta variedades regionales con rellenos de frutas, chocolates, frutos secos y otras combinaciones.