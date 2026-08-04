Cuenta DNI: así podés ahorrar hasta $169.000 por persona en agosto

El Gobierno bonaerense destacó que el ahorro potencial mediante Cuenta DNI equivale a casi la mitad de un salario mínimo.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia puso en marcha su grilla de beneficios para agosto. A través de un abanico de promociones en diversos rubros comerciales, el Gobierno bonaerense calculó que el uso integral de las devoluciones puede generar un ahorro de hasta $169.000 mensuales por persona.

El anuncio formal fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en el marco de la conferencia de prensa semanal. Durante su exposición, el funcionario remarcó la importancia de la herramienta para morigerar el impacto del contexto económico en el consumo cotidiano: "Con nuestras herramientas, con nuestras humildes y limitadas herramientas provinciales, estamos tratando de dar solución no solo a la población, sino también generar más ingresos en los comercios y en las industrias".

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el tope de ahorro proyectado representa cerca del 45% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijado actualmente en $376.600. Con una base que supera los 10,6 millones de usuarios activos, la plataforma digital de la banca pública se mantiene como uno de los motores principales para apuntalar la actividad comercial en todo el territorio provincial.

El esquema completo de promociones y topes de devolución con Cuenta DNI

La grilla de beneficios para agosto incluye descuentos diarios y semanales en distintos sectores:

Comercios de cercanía: 20% de rebaja de lunes a viernes, fijando un tope de reembolso de $6.000 semanales por usuario.

20% de rebaja de lunes a viernes, fijando un tope de reembolso de $6.000 semanales por usuario. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un límite de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

40% de descuento todos los días, con un límite de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Garrafas: 40% de bonificación diaria con un tope mensual unificado de $18.000 por cliente. El beneficio cobra relevancia estratégica durante los meses invernales en sectores sin acceso a la red de gas natural.

40% de bonificación diaria con un tope mensual unificado de $18.000 por cliente. El beneficio cobra relevancia estratégica durante los meses invernales en sectores sin acceso a la red de gas natural. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de ahorro diario. El límite de devolución alcanza los $6.000 semanales por usuario.

40% de ahorro diario. El límite de devolución alcanza los $6.000 semanales por usuario. Gastronomía: 25% de rebaja los sábados y domingos en locales del sector, con un tope semanal de $8.000 por persona.

Las carnicerías son comercios de cercanía en Cuenta DNI y ofrecen 20% de rebaja de lunes a viernes.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los fines de semana en espacios gastronómicos adheridos dentro de las estaciones de servicio, con un tope semanal de $8.000 por cliente.

25% de descuento los fines de semana en espacios gastronómicos adheridos dentro de las estaciones de servicio, con un tope semanal de $8.000 por cliente. Marcas adheridas: 30% de ahorro todos los días en locales seleccionados, con un máximo de devolución de $15.000 mensuales por usuario.

30% de ahorro todos los días en locales seleccionados, con un máximo de devolución de $15.000 mensuales por usuario. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de rebaja los días miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Financiación con tarjeta de crédito

En paralelo al esquema de reintegros, la plataforma mantiene facilidades de financiamiento. Quienes dispongan de tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación móvil pueden realizar compras de hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos, exceptuando aquellos rubros que cuentan con promociones de descuento específicas a través de código QR.