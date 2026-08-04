FOTO ARCHIVO-La princesa Eugenia de York durante las carreras en Royal Ascot 2024

La princesa Eugenia de Gran Bretaña, sobrina del rey Carlos, ‌anunció el ‌martes el nacimiento de una niña, su tercer hijo con su marido, Jack Brooksbank.

Eugenia, la hija menor de Andrew Mountbatten-Windsor -el hermano caído en desgracia del monarca- y Sarah ​Ferguson, ya tiene ⁠dos hijos: August y Ernest.

"¡Jack ‌y yo estamos encantados ⁠de anunciar la llegada ⁠de la pequeña Brooksbank!", dijo Eugenia en una publicación en Instagram.

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Eugenia se casó ⁠con Brooksbank, ejecutivo de ​marketing, en el castillo de ‌Windsor en 2018.

La ‌situación de la princesa, duodécima en ⁠la línea de sucesión al trono británico, ha sido objeto de escrutinio desde la caída en ​desgracia ‌de su padre por su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Mountbatten-Windsor fue detenido en febrero por la policía ⁠como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras haber sido despojado de todos sus títulos, su mansión y cualquier participación pública con la familia. Él ‌niega haber cometido ninguna irregularidad y ha declarado que lamenta su amistad con Epstein.

Aunque Eugenia y su hermana Beatriz han estado ausentes de la ‌mayoría de los actos públicos más destacados de la realeza desde entonces, aparecieron ‌junto a ⁠otros miembros de la realeza de mayor rango en ​la boda de su primo Peter Phillips en junio.

Con información de Reuters