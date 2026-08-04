Tiene romance, vestidos de época y una historia inspirada en mujeres reales: la película que llegó a Netflix.

Las películas de época siguen conquistando a los suscriptores de Netflix, especialmente cuando combinan grandes escenarios, vestuarios cuidados y personajes femeninos con historias que dejan huella. Ese es el caso de "Las chicas de la galería" (Ladies in Black), una producción ambientada en la Australia de finales de los años 50 que volvió a despertar el interés del público tras su incorporación al catálogo de la plataforma.

Dirigida por Bruce Beresford y basada en la novela The Women in Black, de Madeleine St John, la película transcurre durante el verano de 1959 en unos exclusivos grandes almacenes de Sídney. Allí, una joven estudiante consigue un trabajo temporal que terminará cambiando para siempre su manera de ver el mundo, al entrar en contacto con un grupo de mujeres tan distintas como inspiradoras.

De qué trata "Las chicas de la galería"

La protagonista es Lisa, una adolescente brillante que sueña con ingresar a la universidad y construir un futuro diferente al que la sociedad parece haber imaginado para ella. Mientras trabaja en la sección de vestidos de una prestigiosa tienda, conoce a sus compañeras, mujeres con historias muy distintas que la ayudarán a descubrir nuevas formas de entender la independencia, el amor y la libertad.

Cada una atraviesa sus propios conflictos: matrimonios en crisis, deseos postergados, prejuicios sociales y decisiones que, para la época, implicaban desafiar los mandatos establecidos. Sin caer en grandes discursos, la película retrata cómo pequeños gestos cotidianos pueden convertirse en actos de rebeldía.

Aunque no está basada en un caso real específico, la novela en la que se inspira fue escrita por Madeleine St John, considerada una de las voces más importantes de la literatura australiana contemporánea. La autora tomó como punto de partida experiencias y transformaciones sociales que vivieron miles de mujeres durante el período de posguerra, cuando cada vez más comenzaban a incorporarse al mercado laboral y a cuestionar los roles tradicionales asignados por la sociedad.

Ese contexto convierte a la película en mucho más que un drama romántico. A través de la moda, el trabajo y las relaciones personales, muestra una época marcada por profundos cambios culturales que abrirían el camino hacia nuevas conquistas para las mujeres.

Romance, moda y escenarios que enamoran

Uno de los grandes atractivos de "Las chicas de la galería" es su cuidada ambientación. Los escaparates, los vestidos de alta costura, los peinados y la recreación de la Australia de finales de los años 50 convierten a la película en una experiencia visual que transporta al espectador a otra época.

Tiene romance, vestidos de época y una historia inspirada en mujeres reales: la película que llegó a Netflix.

A eso se suma una historia romántica desarrollada con delicadeza y un elenco encabezado por Angourie Rice, junto a Julia Ormond, Rachael Taylor, Alison McGirr y Ryan Corr, que aporta calidez y profundidad a cada uno de los personajes.

Con una combinación de romance, amistad, humor y drama, "Las chicas de la galería" se presenta como una opción ideal para quienes disfrutaron producciones como Brooklyn, El club de los poetas muertos o las historias de época protagonizadas por mujeres que desafían las normas de su tiempo.