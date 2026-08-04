Audi presentó un SUV gigante y lujoso: confirmaron que llegará a Argentina

Audi presentó su modelo más grande, el Q9.

Audi acaba de lanzar oficialmente el Q9, su nuevo modelo que estrena la denominación numérica 9 y se posiciona como el SUV más grande y lujoso de la marca alemana. Este vehículo fue diseñado desde cero para ofrecer un espacio y confort sin precedentes dentro del segmento de deportivos grandes.

Con unas dimensiones imponentes de 5,31 metros de largo, 2,21 metros de ancho y 1,81 metros de alto, además de una distancia entre ejes de 3,14 metros, el Q9 se corona como el auto de producción más voluminoso que Audi haya fabricado hasta ahora. Su presencia exterior impacta con una parrilla frontal majestuosa y llantas que pueden alcanzar las 23 pulgadas, mientras que la versión S Line aporta un toque más deportivo.

Este SUV incorpora innovaciones técnicas y de confort que marcan una diferencia notable. Por primera vez en un Audi, las puertas cuentan con un sistema de apertura y cierre 100% automatizado y eléctrico, equipado con sensores que detectan obstáculos para evitar golpes y que pueden manejarse desde la aplicación myAudi. Además, su techo panorámico es el más grande instalado en un modelo de la marca, con más de 1,5 m² y tecnología de cristal con opacidad ajustable en nueve segmentos independientes, sin cortinas físicas.

La iluminación interior también sorprende: el cristal del techo tiene 84 LEDs que proyectan luces ambientales en 30 tonalidades distintas, mientras que las luces traseras OLED digitales de tercera generación se adaptan a la carrocería y proyectan señales dinámicas en el suelo para alertar a peatones y ciclistas durante la noche.

Cuándo llegará el Audi Q9 a Argentina

En cuanto al confort térmico, el Audi Q9 ofrece calefacción en los apoyabrazos de las puertas y la consola central, integrados al sistema climatizador. El interior puede configurarse con 7 plazas o 6 plazas estilo ejecutivo, donde la segunda fila en esta última opción tiene dos sillones independientes con múltiples ajustes. La fila trasera puede accederse sin mover las sillitas infantiles gracias a un sistema eléctrico que desplaza y bascula la segunda fila.

El motor es un diésel V6 de 3.0 litros con tecnología MHEV plus de hibridación ligera, que entrega 299 CV y 630 Nm de torque. También cuenta con un compresor eléctrico para respuesta instantánea, tracción integral permanente quattro, caja tiptronic de 8 velocidades y ruedas traseras directrices para mejorar la maniobrabilidad.

El Audi Q9 ya está disponible para pedidos en Europa con precios que arrancan en los 108.000 euros, según el país. Desde la filial argentina confirmaron que el modelo llegará a los concesionarios locales en 2027, convirtiéndose en el SUV más grande y lujoso de la historia de la marca en el país.