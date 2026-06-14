Llegaron a Argentina dos autos rurales y familiares de lujo: cuáles son y cuánto cuestan

Audi y BMW presentaron sus nuevos autos familiares de lujo.

En un mercado donde los SUV y monovolúmenes dominan, Audi y BMW apuestan fuerte por las station wagons deportivas, un clásico que sigue vigente en Alemania y ahora pisa fuerte en Argentina. Los nuevos Audi RS5 Avant y BMW M3 Touring combinan el espacio de un familiar con la potencia y tecnología de un superdeportivo.

El Audi RS5 Avant se destaca por incorporar un motor híbrido enchufable con un sistema de reparto de fuerza en el eje trasero que actúa diez veces más rápido que un parpadeo. Esta tecnología, llamada vectorización de torque electromecánica, se integra en el sistema quattro con Dynamic Torque Control y funciona como un "maestro invisible" para mejorar la trayectoria en curvas, ajustando la potencia entre las ruedas en apenas 15 milisegundos.

Este sistema cuenta con un motor eléctrico propio de 400 voltios dedicado exclusivamente a repartir la fuerza, lo que permite que el Audi RS5 Avant mejore su comportamiento tanto al acelerar, soltar el pedal o frenar. Bajo el capó, combina un V6 biturbo de 2,9 litros con un motor eléctrico de 130 kW y una caja híbrida de ocho velocidades, alcanzando una potencia total de 639 caballos y 825 Nm de torque.

En cuanto a rendimiento, acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y llega a una velocidad máxima limitada electrónicamente a 285 km/h. Además, su sistema de frenado destaca por detener el vehículo en poco más de 30 metros desde 100 km/h. La batería ofrece una autonomía eléctrica de hasta 87 kilómetros con una carga completa de 25,9 kWh. Actualmente, el RS5 Avant está en preventa en Argentina con un precio de US$ 159.900.

La nueva BMW M3 Touring

Por su parte, BMW presentó la inédita M3 Competition Touring M xDrive, una station wagon que no deja dudas sobre su esencia deportiva. Equipada con un motor seis cilindros de tres litros que desarrolla 530 caballos, comparte la misma mecánica que la versión ganadora de categoría en las 24 Horas de Nürburgring, una de las carreras de resistencia más exigentes del mundo.

El M3 Touring acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 280 km/h. Su caja automática de ocho velocidades y tracción integral inteligente permite distribuir la potencia entre las ruedas según la necesidad, aunque los conductores más experimentados pueden optar por tracción trasera exclusivamente.

Además de su potencia, esta rural deportiva ofrece una gran capacidad de carga, con un baúl de 500 litros que puede ampliarse hasta 1.510 litros al abatir los asientos traseros, ideal para viajes familiares sin sacrificar el rendimiento. Para los amantes de la adrenalina, incluye frenos de carbono y cerámica, suspensión adaptativa y aplicaciones digitales exclusivas para medir tiempos y evaluar derrapes en pista.

La BMW M3 Competition Touring ya está disponible en concesionarios oficiales en Argentina a un precio de US$ 181.900, posicionándose como una opción exclusiva para quienes buscan combinar espacio, lujo y un desempeño extremo en una rural deportiva.