Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

A pesar de haber tenido un notable inicio de temporada, incluso peleándole el cuarto lugar a Red Bull en las primeras fechas, lo cierto es que el rendimiento de Alpine ha comenzado a mermar con el paso de las carreras. Tras haberse consolidado en el quinto lugar de la tabla de constructores de la Fórmula 1, los avances de Racing Bulls tomaron por sorpresa a los franceses, que ahora se encuentran igualados con la escudería italiana en puntos.

De hecho, en las últimas fechas, Franco Colapinto y Pierre Gasly se han visto superados por la dupla de Racing Bulls, que se encuentra un escalón por debajo solamente debido a los mejores resultados del equipo galo. En este contexto, es evidente que Alpine necesita que las mejoras lleguen al A526, que no recibe una actualización importante desde Austria, aunque sus resultados no han sido muy destacables.

Ante esta situación, Steve Nielsen ha señalado que no habrá mejoras para este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, algo esperable considerando que apenas hubo descanso después de la cita en Spa-Francorchamps. Puesto que la visita a Budapest marca el final de la primera parte del calendario y da inicio al parate por el verano europeo, las mejoras no llegarán hasta la segunda parte del campeonato en el GP de Países Bajos.

“Creo que nuestra próxima actualización importante llegará en Zandvoort, donde incorporaremos algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante significativas”, afirmó el director de Alpine en diálogo con Sky Sports. De hecho, se trata de una constante en los equipos, que buscarán aprovechar las vacaciones para continuar mejorando el coche de cara a la segunda mitad del año, para la que se esperan mejoras notables en Williams y Aston Martin, principalmente.

Con respecto a lo que se buscará mejorar, Nielsen puso énfasis en el ritmo, el cual no logra mantenerse de manera estable entre fecha y fecha e incluso dentro del desarrollo de una misma carrera. “Es simplemente la típica guerra de desarrollo en la que nos encontramos. Nosotros estamos un poco rezagados. Necesitamos añadir ritmo al coche y volver a estar donde estábamos al principio”, agregó el británico.

Racing Bulls viene venciendo a Alpine en las últimas fechas.

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