Por Ahmed ​Kingimi

MAIDUGURI, Nigeria, 23 jul (Reuters) - Unos bandidos armados que circulaban en motocicleta ‌mataron al menos ‌a 24 agricultores e hirieron a varios más en un ataque contra unas aldeas agrícolas remotas del estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, según informaron el jueves ​varios residentes ⁠a Reuters.

Los atacantes irrumpieron en varias ‌comunidades del distrito de Sauna, ⁠en el área ⁠de gobierno local de Talata Mafara, alrededor de las 1300 GMT del martes ⁠y abrieron fuego contra las personas ​que trabajaban en sus ‌campos, según explicaron ‌los residentes a Reuters.

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"Mataron al menos ⁠a 24 agricultores inocentes. Todavía estamos contabilizando las bajas", declaró por teléfono el residente Auwal Sani.

Zamfara está ​en ‌el centro de una crisis de seguridad en el noroeste de Nigeria, donde bandas armadas, conocidas localmente como "bandidos", asaltan con frecuencia ⁠las aldeas, secuestran a los residentes para pedir rescate y roban ganado.

Los residentes afirmaron que los hombres armados recorrieron casi 50 kilómetros por la carretera Mayanchi-Anka, una ruta comercial clave, antes de ‌llegar a Sauna sin encontrarse con las fuerzas de seguridad.

Las autoridades policiales y militares no estuvieron disponibles de inmediato para hacer declaraciones.

Otro residente, Bello Aliyu, ‌afirmó que el ataque del martes duró unas tres horas.

"Robaron un número indeterminado ‌de cabezas ⁠de ganado y dejaron varias personas heridas que actualmente ​están recibiendo tratamiento", afirmó.

Con información de Reuters