Al menos 24 muertos en un ataque de hombres armados en el noroeste de Nigeria, según residentes

Por Ahmed Kingimi
MAIDUGURI, Nigeria, 23 jul (Reuters) - Unos bandidos armados que circulaban en motocicleta mataron al menos a 24 agricultores e hirieron a varios más en un ataque contra unas aldeas agrícolas remotas del estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, según informaron el jueves varios residentes a Reuters.
Los atacantes irrumpieron en varias comunidades del distrito de Sauna, en el área de gobierno local de Talata Mafara, alrededor de las 1300 GMT del martes y abrieron fuego contra las personas que trabajaban en sus campos, según explicaron los residentes a Reuters.
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"Mataron al menos a 24 agricultores inocentes. Todavía estamos contabilizando las bajas", declaró por teléfono el residente Auwal Sani.
Zamfara está en el centro de una crisis de seguridad en el noroeste de Nigeria, donde bandas armadas, conocidas localmente como "bandidos", asaltan con frecuencia las aldeas, secuestran a los residentes para pedir rescate y roban ganado.
Los residentes afirmaron que los hombres armados recorrieron casi 50 kilómetros por la carretera Mayanchi-Anka, una ruta comercial clave, antes de llegar a Sauna sin encontrarse con las fuerzas de seguridad.
Las autoridades policiales y militares no estuvieron disponibles de inmediato para hacer declaraciones.
Otro residente, Bello Aliyu, afirmó que el ataque del martes duró unas tres horas.
"Robaron un número indeterminado de cabezas de ganado y dejaron varias personas heridas que actualmente están recibiendo tratamiento", afirmó.
Con información de Reuters