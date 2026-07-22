Fiscal general húngaro Nagy dimite en medio de reorganización del poder del primer ministro Magyar

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro húngaro, Magyar, abre al público las oficinas del ex primer ministro Orbán.

​El fiscal general húngaro, Gabor Balint Nagy, presentó su dimisión el miércoles, ‌en medio de ‌una reorganización del poder que comenzó cuando el líder centroderechista Peter Magyar asumió el cargo de primer ministro en mayo.

Magyar derrocó al partido Fidesz de Viktor Orbán en abril con una victoria ​electoral aplastante, poniendo ⁠fin a los 16 años de ‌Gobierno del partido nacionalista.

Se ha ⁠comprometido a restablecer los ⁠principios democráticos y ha instado en repetidas ocasiones a que dimitan los principales cargos designados ⁠o elegidos por el partido ​de Orbán, incluido el fiscal ‌general.

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Nagy declaró en un ‌comunicado que había presentado su dimisión ⁠a primera hora del día y que dejaría su cargo el 25 de agosto.

"Recientemente, la organización que dirijo ha ​sido objeto ‌de una serie de ataques dirigidos contra mi persona, que van mucho más allá del marco de los debates profesionales y públicos aceptables, ⁠a pesar de que he desempeñado mi mandato de conformidad con la ley", escribió Nagy.

Un Parlamento dominado por Fidesz lo eligió fiscal general en junio de 2025 para un mandato de nueve años.

"Con esto, el ‌país se ha librado de otra marioneta de Orbán que se interponía en el camino del cambio de régimen", escribió Magyar en su página de Facebook en respuesta ‌a la dimisión.

El sábado, el presidente Tamas Sulyok firmó la enmienda constitucional aprobada por el ‌partido gobernante ⁠de Magyar, que puso fin a su propia presidencia, así ​como al mandato del presidente de la Corte Constitucional.

Con información de Reuters