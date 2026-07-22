Los 8 mejores refuerzos en el fútbol argentino tras el Mundial 2026: Boca y River, al frente

Los refuerzos top del fútbol argentino, tras el Mundial 2026.

El centro de la escena del deporte nacional vuelve de a poco al fútbol argentino, apenas terminado el Mundial 2026 en Norteamérica. Los refuerzos están a la orden del día en el mercado de pases, con los gigantes históricos River Plate y Boca Juniors otra vez al frente por la mayor capacidad económica que tienen para concretar fichajes de renombre.

En este contexto, vale la pena entonces repasar cuáles fueron las incorporaciones más destacadas en la actual ventana, después de la Copa del Mundo. Por supuesto, el arribo de otro campeón del mundo al "Millonario" como Nicolás Otamendi aparece primero cartelera, pero no es el único que llamó la atención ni mucho menos.

Los 8 mejores refuerzos del fútbol argentino tras el Mundial 2026

Nicolás Otamendi a River

El central de 38 años llegó con el pase en su poder, después de haber terminado su contrato con Benfica de Portugal. El vínculo del campeón de todo con la Selección Argentina se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027. El ex Vélez arriba para ser un líder absoluto y poner orden en la defensa, el punto más flojo de la "Banda" en los últimos tiempos.

Sebastián Villa a Boca

El delantero colombiano de 30 años regresa luego de tres temporadas para uno de los fichajes más controvertidos, ya que cuando se marchó se fue por una condena de la Justicia por violencia de género. Luego de haber entrado en litigio con el club y de haber hecho fuerza para pasar de Independiente Rivadavia a River, "Focus" retorna al club de La Ribera de la mano del presidente Juan Román Riquelme.

Maximiliano Meza a Independiente

El volante ofensivo de 33 años vuelve al "Rojo", luego de haber dejado un gran recuerdo con la conquista de la Copa Sudamericana 2017. El correntino tuvo un paso para el olvido por River y tiene sed de revancha, con el estratega Gustavo Quinteros en el fútbol argentino.

Matías Kranevitter a Racing

El mediocampista de contención tucumano fracasó en su segunda etapa en el "Millonario", pasó por el ignoto Karagümrük de Turquía y arriba a la "Academia" en busca de la revancha a los 33 años. En principio, será suplente en el esquema del técnico Juan Pablo Vojvoda.

Franco Cervi a Rosario Central

El mediocampista ofensivo de 32 años retorna al "Canalla" luego de una década en Europa. Ahora, recaló en el equipo de sus amores desde Celta de Vigo y puede aportarle al conjunto de Jorge Almirón un mayor peso ofensivo todavía, con otras figuras de la talla de Ángel Di María y Jáminton Campaz.

Franco Cervi volvió desde Europa a Rosario Central.

Álvaro Montero a Boca

El arquero que brilló en Vélez y estuvo en el Mundial con la Selección de Colombia llegó al "Xeneize", luego de la grave lesión de Agustín Marchesín. La institución "azul y oro" abonará 4 millones de dólares por la totalidad del pase y firmará un vínculo hasta diciembre del 2030.

Rafael Santos Borré a River

La entidad de Núñez le compró al delantero de 30 años a Inter de Porto Alegre, a cambio de 2.5 millones de dólares. El contrato del colombiano más goleador de la historia de la "Banda" es hasta diciembre del 2029.

Lucas Beltrán a River

Uno de los pases más inesperados de esta ventana, ya que el goleador de 25 años estaba en Fiorentina de Italia y se esperaba que siguiera en Europa. Arriba desde el club italiano a préstamo por una temporada por 500 mil dólares, con una obligación de compra de 7 millones por el 50% del pase.