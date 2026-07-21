Conmoción por lo que contaron en Radio Rivadavia sobre Mauricio Macri: "Increíble"

Conmoción por lo que contaron en Radio Rivadavia sobre Mauricio Macri.

El periodista Ignacio Ortelli cuestionó a Mauricio Macri por su postura frente al Gobierno de Javier Milei y la interna del PRO. Durante una entrevista en Radio Rivadavia, sostuvo que el expresidente busca mantener su influencia política sin confirmar una candidatura y afirmó que, detrás de esa decisión, existe el temor de no conseguir una victoria electoral.

Ortelli analizó la relación entre Mauricio Macri y el Gobierno y apuntó contra la estrategia del expresidente de cara al futuro político del PRO. En ese sentido, sostuvo que Macri pretende mantener su capacidad de influencia sin "poner el cuerpo" en una elección.

"Lo de Mauricio Macri es increíble, Nelson, teniendo en cuenta que Macri quiere condicionar al Gobierno y quiere condicionar a Jorge Macri sin poner el cuerpo y ser candidato", afirmó el periodista durante su participación en Radio Rivadavia, en dirección a Nelson Castro.

Según su análisis, la situación genera una dificultad para el expresidente, ya que busca conservar poder de decisión sobre el Gobierno nacional y, al mismo tiempo, influir en la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. "Es muy difícil cuando vos querés liderar sin poner el cuerpo y ser candidato", sostuvo Ortelli.

Conmoción por lo que contaron en Radio Rivadavia sobre Mauricio Macri.

El temor de Macri a perder una elección

Finalmente, Ortelli sostuvo que incluso dentro del Gobierno consideran que el expresidente evita competir por el riesgo de una derrota electoral. "Hasta el Gobierno le ve los hilos de que no quiere ser candidato porque no quiere ser candidato para perder", afirmó. Y concluyó: "Es muy difícil que Macri tenga una garantía de que va a ser ganador".