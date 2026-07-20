Parece un retrato de la Toscana, pero queda a tan solo 130 kilómetros de CABA: el pueblo ideal para conocer en vacaciones de invierno.

A solo 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón bonaerense donde las calles aún son de tierra, los vecinos se saludan por su nombre y el silencio solo se interrumpe por el canto de los pájaros o el viento entre las arboledas. Su nombre es Antonio Carboni, una pequeña localidad rural del partido de Lobos que emerge como el plan perfecto para una escapada en medio de las vacaciones de invierno.

Fundado formalmente en octubre de 1896 al calor del viejo tendido del Ferrocarril Roca, el pueblo nació gracias a la donación de tierras del senador provincial Antonio Carboni. Hoy, con poco menos de 300 habitantes, se mantiene como un secreto a voces para los amantes de la fotografía, las bicicleteadas rurales y la tranquilidad absoluta.

El gran orgullo de Carboni rompe con cualquier postal típica del campo argentino. Frente a la plaza principal se levanta la Parroquia La Sagrada Familia, una imponente joya arquitectónica inaugurada en 1928. Lo fascinante es su origen: fue diseñada por el célebre arquitecto Alejandro Bustillo, el mismo genio detrás del Hotel Llao Llao y el Casino de Mar del Plata, a pedido de la aristocrática familia Blaquier.

Bustillo se inspiró minuciosamente en una capilla medieval en ruinas que había visto en la región de la Toscana, Italia. Para lograr un realismo impactante, mandó a revocar y pintar las paredes de ladrillo simulando la piedra original. Las sorpresas no terminan afuera: en su interior resguarda cuatro frescos originales de la escuela florentina de Fra Angelico que llegaron en barco desde Europa, además de un histórico reloj francés de la marca Chatôfers en su torre, el cual todavía funciona a cuerda gracias al cuidado de los vecinos. Por todo esto, el templo fue declarado Patrimonio Histórico.

Qué hacer en Antonio Carboni

El ritmo del pueblo invita a caminar sin apuro y a dejarse llevar por la calma de sus calles. El punto de partida inevitable es la vieja Estación Antonio Carboni. Aunque las vías ya no reciben formaciones de pasajeros, el predio ferroviario conserva intacto su andén de estilo inglés, los galpones de acopio y el nomenclador original de chapa, convirtiéndose en un imán para fotógrafos y nostálgicos de la mística del tren. Desde allí, el circuito natural continúa por la calle Padre Pedro Bay, la arteria principal del pueblo que rinde homenaje al histórico párroco local. Caminar por esta traza permite admirar las fachadas antiguas de ladrillo a la vista y respirar el silencio interrumpido únicamente por el viento entre las arboledas de las casas quintas.

La verdadera identidad de Carboni se descubre a través de sus sabores tradicionales y sus comercios con historia. Una parada obligatoria es el centenario Almacén de Ramos Generales "Casa Otegui", un auténtico templo del revistero rural atendido por sus propias dueñas, donde el aroma a fiambrería y las estanterías de madera transportan al visitante a principios del siglo pasado. Para coronar la tarde, la cita es en la tradicional Panadería "La Negra y El Vasco". Famosa en toda la región por su horno a leña, sus facturas y su pan casero, es el lugar ideal para abastecerse de tortitas negras antes de cruzar a la arbolada plaza principal a disfrutar de unos mates bajo el sol pampas.

Cómo llegar

Para viajar en auto desde CABA, se debe tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 205 hasta el acceso a Lobos. Desde allí se empalma la Ruta Provincial 41 hacia Navarro y se dobla a la izquierda en la Ruta Provincial 40. Los últimos 20 kilómetros son un consolidado camino de tierra firme que te va sumergiendo, paso a paso, en la más absoluta paz rural.