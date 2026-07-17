Escapada al rincón serrano bonaerense donde confluyen cerros, arroyos y senderos

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Pigüé combina paisajes serranos, senderos naturales y una marcada herencia francesa que la convierten en una de las escapadas más atractivas para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

Rodeada por los cordones serranos de Curamalal y Bravard, la localidad ofrece recorridos al aire libre, arroyos, miradores y una propuesta gastronómica con influencias europeas.

Ubicado a unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este tesoro bonaerense es la cabecera del partido de Saavedra y forma parte del sistema serrano de Ventania, una región que invita a realizar caminatas, cabalgatas y actividades de turismo rural.

Cerros, senderos y paisajes, ¿qué hacer en Pigüé?

Uno de los principales atractivos es el Cerro de la Cruz y Calvario, un recorrido que asciende por las estaciones del Vía Crucis hasta una cruz monumental desde donde se obtiene una vista panorámica de Pigüé, el valle y los campos que rodean la ciudad. El lugar es uno de los puntos más visitados durante todo el año y especialmente en Semana Santa.

Otro espacio recomendado es el sendero del arroyo Pigüé, un paseo ideal para caminar o andar en bicicleta mientras se disfruta del entorno natural. El recorrido atraviesa sectores arbolados y conecta con el Parque Municipal Fortunato Chiappara, uno de los principales espacios verdes de la ciudad.

Quienes prefieran explorar el entorno serrano también pueden recorrer los caminos rurales y las sierras de Curamalal y Bravard, donde abundan senderos, abras y miradores naturales. La zona es elegida para realizar trekking, cabalgatas y observación de flora y fauna.

Pigüé fue fundada el 4 de diciembre de 1884 por un grupo de familias provenientes de la región francesa de L'Aveyron, acompañadas por inmigrantes españoles e italianos. Ese origen todavía puede apreciarse en la arquitectura, las tradiciones y la gastronomía local.

El centro histórico conserva calles empedradas, edificios de época y sitios emblemáticos como la Parroquia Nuestra Señora de Luján, el Museo y Archivo de la Ciudad y el Paseo Los Fundadores, que recuerdan la historia de la colonia francesa.

La influencia gala también se refleja en la cocina regional, donde conviven recetas tradicionales francesas con platos criollos elaborados en estancias y restaurantes del distrito.

Además de sus circuitos naturales, Pigüé cuenta con una agenda permanente de actividades culturales, deportivas y recreativas organizada por el municipio. A lo largo del año se desarrollan caminatas guiadas, eventos gastronómicos, festivales y propuestas vinculadas al turismo rural.

¿Cómo llegar a Pigüé?

Una de las opciones más recomendadas para llegar a Pigüé desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Ruta Nacional 205, seguir por la Ruta Provincial 65 y luego incorporarse a la Ruta Nacional 33.