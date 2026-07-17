Un prestigioso medio británico instó al Reino Unido a reabrir las negociaciones con Argentina por las Malvinas

A partir de la victoria argentina en la semifinal del Mundial contra Inglaterra del miércoles pasado y la polémica por la soberanía argentina en Malvinas, un medio inglés se expidió al respecto y le pidió al gobierno de Gran Bretaña que retome las negociaciones con Argentina por las islas. En un artículo de opinión, afirmaron que, aunque las islas "no siempre" fueron argentinas y tampoco "deberían ser británicas para siempre". Además, hicieron un recuento histórico en el que mencionaron algunas conversaciones previas a la guerra de 1982 en las que Londres habría estado dispuesta a llegar a un acuerdo de soberanía del archipielago.

El festejo de la selección nacional con la bandera reclamando por la potestad argentina en Malvinas estableció a ese asunto como tema de agenda en los dos extremos del Océano Atlántico. Desde la vocería de Downing Street, residencia del Primer Ministro británico, respondieron de forma directa al festejo de la Albiceleste: "El Mundial no será nuestro pero las Malvinas sí lo son. Nuestra postura en los últimos años no cambió. La autodeterminación es de los isleños". Horas antes, el viceministro de Ciencia del gobierno de Londres, Peter Kyle, describió al gesto de los futbolistas argentinos como "totalmente inapropiado", y agregó que para él la política "debe mantenerse al margen del fútbol". En paralelo, le encomendó a la FIFA que "lleve a cabo una investigación exhaustiva".

Y este viernes, el periódico británico The Guardian publicó una columna de opinión en la que instó a su gobierno a retomar las conversaciones con Argentina por la soberanía de Malvinas. En el texto aseguraron que "ninguno de los territorios de la época imperial británica tiene derecho eterno a permanecer como está". Y en esa línea fueron más allá, al asegurar que no tiene derecho a seguir siendo británico un territorio que "le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas al año en gastos de defensa".

Las críticas al referéndum de autodeterminación de los malvinenses británicos de 2013

Sobre la mitad del artículo, desde el medio cruzaron al gobierno británico por la defensa de la administración en Malvinas. Afirmaron que si bien el estatus de territorio de ultramar "fue defendido" por "el precio de la victoria en la guerra de las Malvinas de 1982", el interés real de Londres sobre las islas radica en "el origen" de los habitantes de las islas.

"Esto tiene mucho que ver con el hecho de que los isleños, a diferencia de los hongkoneses abandonados o los habitantes de Diego García, eran británicos blancos. La guerra también salvó al gobierno de Margaret Thatcher de la impopularidad y cubrió de gloria a la entonces primera ministra, a diferencia de posteriores aventuras militares", rezaron desde The Guardian.

El recorrido histórico de The Guardian respecto de las negociaciones previas a 1982 con Argentina

El texto menciona lo que fueron las conversaciones anteriores a la guerra, en las que el gobierno inglés habría estado dispuesto a ceder la administración de las islas a la Argentina. "Lo que se olvida es que, antes de la guerra, los gobiernos británicos estaban negociando la transferencia de la soberanía de las islas con Argentina. Esto se produjo tras un acuerdo de comunicaciones alcanzado con Buenos Aires en 1971, que permitió a los isleños comerciar y viajar con el continente, utilizando sus hospitales, tiendas y demás servicios. Incluso contaban con becas en las escuelas locales".

"Los isleños estaban entablando gradualmente relaciones cordiales con sus vecinos costeros, de las que se esperaba que surgiera un futuro acuerdo", señalaron.

"En aquel entonces, las Naciones Unidas alentaban a las antiguas potencias coloniales europeas a deshacerse de los restos de sus imperios, incluidos Francia, Portugal y España. En el caso de Gran Bretaña, esto incluía Hong Kong, Diego García, las Malvinas y, se esperaba, Gibraltar", señalaron desde The Guardian, y enfatizaron en que ese tema "no radicaba en derechos históricos sino en el sentido común geográfico". "Para Gran Bretaña, era absurdo que un Estado europeo financiara una gran armada para defender territorios distantes y en disputa. Desesperado por ahorrar dinero, el gobierno ya se estaba retirando del Atlántico Sur. Las Malvinas comenzaron a quedar expuestas e indefensas", advirtieron.