Ganancias: el Gobierno extendió hasta fines de agosto la presentación de las declaraciones juradas

El Gobierno prorrogó la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 para personas humanas. Tras un encuentro con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió extender el plazo hasta el 27 de agosto, aunque mantuvo sin modificaciones la fecha límite para cancelar el impuesto, prevista para el 27 de julio.

La decisión fue confirmada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que informó que la presentación de las declaraciones juradas podrá realizarse hasta el 27 de agosto de 2026.

No obstante, el organismo aclaró que el vencimiento para ingresar el saldo del tributo no sufrió cambios y seguirá operando el 27 de julio. Según explicó, la medida busca brindar más tiempo para confeccionar y presentar la documentación, sin alterar el cronograma de pago establecido.

Se trata de la segunda extensión de plazos dispuesta por ARCA en los últimos meses. A fines de mayo, el organismo ya había reprogramado los vencimientos vinculados a los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y al Impuesto Cedular.

En aquella oportunidad, se fijó de manera excepcional el 27 de julio de 2026 como fecha límite para cumplir con las obligaciones correspondientes a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para los contribuyentes del régimen general como para quienes utilizan el sistema de Declaración Jurada Simplificada.

Asimismo, las declaraciones juradas informativas contempladas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

Desde ARCA señalaron que la nueva prórroga responde a los planteos realizados por distintas entidades que nuclean a profesionales en ciencias económicas, las cuales solicitaron una ampliación de los plazos para completar correctamente las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Caputo dijo que el déficit de junio es por la prórroga de un vencimiento

El ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó a una decisión de política económica el déficit fiscal que se produjo en junio. “Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio”, contestó el ministro sobre un posteo que hacía referencia a esta situación.

La postergación se produjo a pedido de contadores y obedeció a la demorada discusión por la reforma en la Ley de Inocencia Fiscal. Caputo recibirá este viernes nuevamente a los profesionales del área para terminar de acordar esos cambios.

El nuevo vencimiento opera el 27 de julio y hay expectativa por otra prórroga, pero esta medida impactaría otra vez en la recaudación y en las cuentas públicas.