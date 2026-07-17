¿Hay partidos del Mundial 2026 hoy viernes 17 de julio 2026? Todo lo que hay que saber de la agenda de partidos

España deja a Francia en semifinales y se inscribe en la gran final del Mundial 2026. (Crédito de foto: EFE)

La histórica Copa Mundial 2026 de la FIFA, organizada por Norteamérica, está llegando a su emocionante desenlace tras semanas de intenso fútbol y sorpresas memorables. Este certamen, que por primera vez albergó a 48 selecciones, se encuentra en una breve pausa. Tras los extenuantes cruces de la fase eliminatoria, muchos aficionados se preguntan qué duelos se disputan hoy. Sin embargo, este viernes 17 de julio no hay partidos programados en el calendario oficial, ya que el torneo se toma un descanso para preparar los dos últimos encuentros que definirán el ansiado podio de la máxima competencia.

El camino a la gloria: las semifinales y los finalistas

Esta pausa llega justo después de que se definieran las semifinales más esperadas del certamen. En la primera llave, la selección de España demostró su enorme jerarquía táctica al imponerse de manera contundente por dos a cero ante su similar de Francia en Dallas.

En la otra vereda, la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, logró sellar su boleto a la gran final tras derrotar con una sufrida remontada de dos a uno a la selección de Inglaterra en Atlanta, gracias a un gol clave de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento. Con estos históricos resultados, el cuadro final del torneo ha quedado completamente configurado para los próximos días:

Partido por el tercer puesto (Francia vs. Inglaterra): sábado 18 de julio a las 18:00 horas.

La gran final (España vs. Argentina): domingo 19 de julio a las 16:00 horas.

Selección de Francia en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Christopher Neundorf)

España contra Argentina: un duelo inédito en finales mundiales

La gran final de la Copa del Mundo que se jugará en el estadio MetLife Stadium representa un hecho inédito en la rica historia del fútbol mundial. Aunque estas dos potencias futbolísticas son reconocidas y han conquistado títulos internacionales en múltiples ocasiones, nunca antes se habían cruzado cara a cara en un partido decisivo para definir un título de campeón mundial absoluto.

Curiosamente, este ansiado choque ya debió producirse unos meses atrás en la famosa Finalissima, copa de carácter intercontinental que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica. Sin embargo, dicho compromiso, inicialmente previsto para jugarse a finales de marzo de este año en la ciudad de Doha, Qatar, se suspendió definitivamente por graves desacuerdos organizativos y de calendario entre la UEFA y la Conmebol, sumado a la inestabilidad en la región sede. Hasta el momento, este postergado evento no tiene una nueva fecha confirmada para jugarse.