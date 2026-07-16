Un ex jugador español picó la final ante Argentina por el Mundial 2026: "Somos mejor equipo"

Un ex futbolista de la Selección de España calentó la previa de la final del Mundial 2026 contra la Selección Argentina al asegurar que "somos mejor equipo" que el combinado dirigido técnicamente por Lionel Scaloni. El protagonista de esta frase fue Santiago Cañizares, quien analizó el presente de 'La Roja' luego del triunfo ante Francia por 2 a 0 que le permitió clasificarse a esta instancia; en diálogo con MARCA,el exguardameta destacó el funcionamiento colectivo del equipo de Luis de la Fuente y aseguró que llega a la gran cita convencido de sus posibilidades.

"Tenemos una fortaleza de equipo que compensa absolutamente todo", afirmó, a la vez que consideró que la principal virtud de España no se encuentra en las individualidades. "No podemos destacar a un jugador, tenemos que destacar la fortaleza de todo el grupo", explicó. En ese sentido, también resaltó la tarea defensiva realizada por el cuadro español para neutralizar el potencial ofensivo de Francia. "Le dimos valor a nuestra fortaleza y tratamos de minimizar la que tenían ellos. Estamos haciendo un ejercicio defensivo impresionante y hemos sufrido muy poco", señaló.

Cañizares afirmó que España es "mejor equipo" que Argentina y calentó la final del Mundial 2026

De cara al duelo por el título frente a la 'Albiceleste, que se disputará el próximo domingo en Nueva Jersey, Cañizares no ocultó su confianza en España: "Yo creo que somos mejor equipo que Argentina y que Inglaterra", afirmó. Sin embargo, aclaró que la superioridad debe demostrarse dentro del campo: "Lo que pasa es que lo tienes que demostrar en 90 minutos, en 120 o en los penaltis. No vale con ser mejor, hay que demostrarlo justo cuando empiece el partido".

El ex futbolista con pasos por Valencia y Real Madrid también destacó el crecimiento de 'La Roja' a lo largo del torneo y remarcó que el buen momento del equipo no es producto de la casualidad. "Todos los campeones del mundo han ido de menos a más. Lo importante es tener la capacidad para crecer durante el campeonato y priorizar el éxito colectivo", afirmó. Además, valoró el trabajo realizado por Luis de la Fuente como entrenador, de quien destacó que "lleva casi 40 partidos sin perder" y se ilusionó con el cruce ante Argentina: "Sería más bonito (ganar), más elegante. Estaríamos hablando de la mejor selección de Europa contra la mejor de América en una final de ley", explicó.

Cañizares también se refirió al nivel mostrado por España en el partido contra Francia y advirtió sobre la dificultad de repetir una actuación semejante. "Si jugamos como anoche, tenemos que cometer errores para perder", aseguró.

De todos modos, el ex internacional reconoció que alcanzar nuevamente ese rendimiento será una tarea compleja: "Estar al nivel que estuvimos ayer es muy difícil, porque eso es la excelencia". Por último, transmitió su confianza en que el equipo pueda repetirlo en la final: "Le vamos a pedir al equipo que lo haga un día más porque son capaces y tenemos argumentos para sentirnos mejores futbolísticamente que cualquiera de los dos posibles rivales".

Desde El Chinguito, en España, le faltaron el respeto a la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026

"¿Que no tenemos corazón y huevos? Nos van a conocer el domingo... ¡España los va a poner en su sitio! Les tengo unas ganas... Van de agrandados", insisitó Tomás Roncero, fan de Real Madrid. "Si gano el domingo, ni me presento al Mundial 2030 en España, ni me presento. ¡Estaré todo el día sacándoles el video! A (Lionel) Messi, a los messiánicos, a Lobo, a sus gritos guturales. Como ganemos el domingo, será todo un suelo español", profundizó.

Otro madridista acérrimo de El Chiringuito apuntó contra la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 y disparó: "Enhorabuena (felicitaciones) a los argentinos, de verdad... Creo que hoy han ganado, creo que tienen una casta, un coraje y el pelear hasta el último minuto que es admirable. Pero sinceramente, y no para provocar, de verdad, creo que a nivel futbolístico España está dos escalones por encima de Argentina. Sinceramente: creo que ustedes tienen más de eso, pero a la hora de jugar España está a otro nivel. Y nos vemos el domingo".