La reacción de Liam Gallagher tras la victoria de Argentina: "El mejor equipo".

Argentina se impuso 2-1 frente a Inglaterra y se consagró como uno de los finalistas de la Copa del Mundo. Liam Gallagher además de músico es asiduo usuario de X (antes Twitter), donde comparte principalmente opiniones de todo tipo, y muchas de ellas son futbolísticas.

Esta oportunidad no fue la excepción, y tras la derrota de su país reaccionó en la famosa red social. "Respecto a los chicos, no es el derecho divino de nadie ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. Hacia adelante y de lado", firmó con sus iniciales Liam.

Argentina le ganó a Inglaterra y es finalista del Mundial 2026.

Los comentarios de los argentinos al posteo de Liam Gallagher

Como no podía ser de otra manera, los argentinos trasladaron los festejos al posteo de Liam Gallagher. "Expectativa: Wonderwall. Realidad: Stop crying your heart out", "Liam, el argentino nace donde quiere, algún día te vas a dar cuenta", "Te queremos hermano. Sos termo. En otra vida fuiste argentino", "Dale Liam, vamos a festejar al Obelisco y ponemos Wonderwall", "Como premio ahora tienen que tocar diez noches en Buenos Aires", fueron algunos de los comentarios.