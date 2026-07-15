Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 15 de Julio

¿Sabías que tu agenciero también puede ganar?

Mientras esperás el sorteo de esta noche, te contamos un dato que pocos conocen: el Premio Estímulo. Si la agencia donde compraste tu ticket vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos), ¡se lleva el 1% del pozo millonario! Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores. Son cómplices de la suerte.

El sorteo del Quini 6 arranca puntual a las 21:15 hs. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos en los comentarios qué números soñaste o qué jugada te hace cosquillas en el bolsillo. ¡La suerte está en el aire!