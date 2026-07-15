Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 15 de Julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 5 minutos
🤑 ¡No solo el ganador se lleva la plata! El premio estímulo que hace saltar de alegría a tu agenciero
¿Sabías que tu agenciero también puede ganar?
Mientras esperás el sorteo de esta noche, te contamos un dato que pocos conocen: el Premio Estímulo. Si la agencia donde compraste tu ticket vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos), ¡se lleva el 1% del pozo millonario! Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores. Son cómplices de la suerte.
El sorteo del Quini 6 arranca puntual a las 21:15 hs. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos en los comentarios qué números soñaste o qué jugada te hace cosquillas en el bolsillo. ¡La suerte está en el aire!
Hace 20 minutos
¡Dos tiros al pozo! Hoy el Quini 6 te duplica las chances con La Segunda
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15, vuelve el Quini 6 con todo. ¿Sabías que cuando cargás tus 6 números, automáticamente participás del Tradicional? Pero además, por un costo extra que es una ganga, esos mismos números entran en La Segunda, un pozo millonario independiente. Es como tener dos boletos por el precio de uno y medio. Así que no te quedes solo con la primera oportunidad: dale con todo a la segunda. Dejanos en los comentarios tu pálpito de hoy, ¿cuáles son los números que te sacan el sueño?
Hace 1 hora
¡El Quini 6 Siempre Sale! Hoy no falla: el pozo se reparte sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, miércoles 15 de julio, el Quini 6 juega con la modalidad Siempre Sale. Como su nombre lo indica, alguien se lleva la plata sí o sí. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Ganadores asegurados todas las semanas! Recordá que el sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejanos en los comentarios tu pálpito para esta noche.
Hace 1 hora
🎰 ¡Si ganás el Quini 6, la AFIP te pide un prestado! Enterate del descuento impositivo
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche de Miércoles el Quini 6 reparte un pozo que hace soñar, pero ojo: si te toca, la AFIP se queda con casi el 30% del premio. Así que de los millones anunciados, a tus manos llega cerca del 70%. No es moco de pavo, pero igual alcanza para cambiar la vida. El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs. Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu número de la suerte? ¡Mucha suerte!
Hace 1 hora
¡Doble premio en Quini 6! Hoy, tu número puede ganar dos veces
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15 hs, se juega una nueva edición del Quini 6. Y acá va un dato que muchos se pierden: cuando cargás tus 6 números, automáticamente participás del sorteo Tradicional. Pero si querés más acción, por un pequeño extra podés sumar tus mismos números a La Segunda, un pozo millonario independiente. O sea, con la misma jugada podés tener dos chances de pegarla. ¡Dos premios distintos con un solo pálpito! ¿Te animás al doble? Dejanos en los comentarios qué números te juegan esta noche. 🍀
Hace 1 hora
¡Atención, futuros millonarios! La AFIP también festeja: cuánto te queda del Quini 6 si ganás esta noche
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15, se juega el Quini 6 con un pozo que hace soñar. Pero antes de gastar la plata en champagne, agarrá la calculadora: el descuento de la AFIP te va a sacar una parte del premio. Sí, por la Ley de Impuestos, si ganás el pozo mayor, recibís de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado. Casi un 30% se queda en el camino. ¿Una locura? Bueno, todavía vale la pena, ¿no? Contanos en los comentarios qué número tenés en la cabeza y si ya te imaginás cuánto te limpiarían los impuestos... ¡suerte!