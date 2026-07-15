Eduardo Feinmann se indignó con el Gobierno de Milei en vivo: "Es una..."

Eduardo Feinmann se indignó en vivo con el Gobierno de Javier Milei.

Argentina derrotó a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un partido de fútbol que significaba mucho más que un partido de fútbol. Por múltiples factores, el duelo ante los europeos era más que especial, razón por lo cual era tanta la necesidad de ganarles.

Esto también lo sabe la FIFA, razón por la cual decidió tomar cartas en el asunto: con la anuencia de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad del Gobierno Nacional de Javier Milei, se prohibió a nuestros hinchas ingresar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con sombreros, banderas, camisetas o cualquier tipo de objeto que haga alusión a las Islas Malvinas.

Toda mención a las Malvinas fue prohibida dentro del estadio.

Desde luego, eso generó un fuerte repudio tanto en las redes sociales como en los diferentes medios de comunicación. Esto incluyó a Eduardo Feinmann, quien durante su más reciente programa en Radio Mitre sentó posición sobre la medida acatada por el Ejecutivo.

La crítica de Eduardo Feinmann al Gobierno de Javier Milei

"Escuché a alguien decir que el dibujo de las Malvinas en las banderas es un "mapita". A mí no me parece que sea solo un mapita en una bandera. Malvinas es una provincia argentina, que puede estar dibujada en una bandera", expuso respecto a la manera en que la funcionaria se refirió a la imagen del archipiélago.

"Recordemos que hoy no se permite entrar con ningún tipo de bandera que justamente tenga la imagen de las Islas Malvinas", le comentó uno de los panelistas. "No entiendo por qué, es una provincia Argentina", aseveró Feinmann. "Porque la FIFA permitió ingresar banderas con mensajes políticos, gubernamentales o hasta xenófobos en la previa", le respondieron, haciendo mención de que el entrenador de Egipto se había mostrado frecuentemente en favor de la Causa Palestina y que le flamearon la bandera de Israel. "Para nosotros es una provincia, para mí es una provincia argentina. De eso se trata", concluyó el conductor.