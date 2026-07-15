De qué se trata el nuevo hardware ultra resistente que promete salvar las operaciones remotas

La empresa remarca la importancia de la memoria DDR5 para servidores.

La expansión del edge computing está cambiando la forma en que las empresas procesan y almacenan datos, pero también plantea un nuevo desafío: contar con equipos capaces de soportar condiciones extremas fuera de los centros urbanos. Según Kingston Technology, la descentralización de la infraestructura tecnológica obliga a utilizar memorias y unidades SSD más resistentes, ya que las fallas de hardware en ubicaciones remotas pueden generar pérdidas de información y altos costos operativos.

El crecimiento de esta arquitectura responde a la necesidad de procesar datos en el mismo lugar donde se generan, en vez de enviarlos a un servidor en la nube. De esta manera, las compañías reducen la latencia, disminuyen el consumo de ancho de banda y mantienen sus operaciones activas incluso cuando la conexión a internet es inestable. La tendencia sigue en expansión: IDC estima que el mercado global del edge computing alcanzará los 350.000 millones de dólares para 2027, impulsado por el avance del 5G y la digitalización de sectores como la industria y el agro.

El desafío del hardware en entornos extremos

A diferencia de los centros de datos tradicionales, donde los servidores funcionan en ambientes controlados, los equipos instalados en zonas remotas deben soportar altas temperaturas, polvo, humedad y vibraciones constantes. Para Kingston, esta realidad convierte a la memoria RAM y a las unidades SSD en componentes estratégicos para garantizar la continuidad de las operaciones.

La compañía sostiene que uno de los mayores problemas es el costo del mantenimiento. En regiones alejadas, el traslado de un técnico para reemplazar una pieza puede resultar más caro que el propio dispositivo, afectando la rentabilidad de los proyectos y provocando interrupciones en procesos críticos.

Además, si un equipo falla antes de sincronizar la información con el sistema central, existe el riesgo de perder datos de manera irreversible.

Memorias DDR5 y SSD con monitoreo predictivo

Frente a este escenario, Kingston destaca que la nueva generación de memorias y SSD para servidores incorpora herramientas de monitoreo predictivo. Estas funciones permiten detectar cuándo un componente se acerca al final de su vida útil y programar su reemplazo antes de que ocurra una falla, reduciendo tiempos de inactividad y costos de mantenimiento.

La descentralización de la infraestructura tecnológica obliga a utilizar memorias más resistentes.

La empresa también remarca la importancia de la memoria DDR5 para servidores, que ofrece mayor ancho de banda, mejor eficiencia energética y una mayor integridad de los datos para responder al crecimiento de las cargas de trabajo vinculadas con la nube, los entornos híbridos, el edge computing y la inteligencia artificial.

Según Kingston, el avance de la transformación digital dependerá de contar con equipos capaces de operar durante largos períodos sin intervención manual. En ese contexto, elegir componentes preparados para soportar condiciones exigentes será un factor determinante para llevar la innovación tecnológica a las zonas más remotas con la confiabilidad que demanda el mercado.