Fuerte apuesta en Argentina: una gigante tecnológica refuerza su estructura para dar respuestas locales

Kingston confirmó la ampliación de su estructura regional en el marco de un proceso de crecimiento del equipo profesional a nivel global, con foco en los mercados donde el volumen de ventas viene creciendo de forma sostenida desde 2023.

Quién es Tomás Eguía y qué va a hacer

El nuevo recurso técnico para la región es Tomás Eguía, con formación en ingeniería informática. Su rol abarca un espectro amplio de responsabilidades: comunicarse con clientes a través de distintos canales para ayudarlos a diagnosticar problemas y guiarlos en la resolución de inconvenientes, brindar soporte directo a Product Managers de distribuidores oficiales, colaborar en capacitaciones, participar en roadshows de productos y asesorar a clientes sobre estrategias de actualización de sistemas.

También tendrá a cargo la generación de escalaciones técnicas que documenten y permitan dar seguimiento a incidentes para reportarlos al equipo de ingeniería global de Kingston. Eso incluye visitas en campo, asistencia de preventa y posventa.

Los países que cubre el rol

La cobertura del nuevo soporte técnico local abarca siete países. Argentina es el mercado principal, y el rol se extiende a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. La elección de cubrir toda esa región desde Argentina refleja el peso del mercado local dentro de la estrategia de Kingston para Sudamérica hispanohablante.

Por qué Kingston apuesta por soporte local ahora

José Luis Fernández, Gerente de Tecnología de Kingston, fue directo sobre la lógica del movimiento: "En un mercado cada vez más dinámico y especializado, el soporte técnico cumple un rol clave para acompañar a nuestros partners y clientes en cada etapa de sus proyectos. Contar con un equipo preparado y cercano nos permite brindar respuestas más rápidas, asesoramiento personalizado y una mejor experiencia con nuestras soluciones, fortaleciendo así la relación de confianza con el canal".

La expansión del soporte local se da en un momento de creciente demanda de soluciones de almacenamiento empresarial. Con el avance de la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento y los centros de datos en la región, la necesidad de soporte técnico calificado y cercano para productos como SSDs de alta capacidad y módulos de memoria de servidor se volvió más crítica que nunca.