Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Sinner de Roland Garros: batacazo histórico

Batalla absoluta entre Juan Manuel Cerúndolo y Sinner en Roland Garros.

Juan Manuel Cerúndolo (56° en el ranking mundial de la ATP hoy) dio un batacazo histórico para el tenis argentino en Roland Garros 2026 y eliminó a Jannik Sinner, el número uno del mundo. El jugador nacional saltó a la cancha Philippe Chatrier de París, la capital de Francia, con la misión casi imposible en la previa de derrotar al italiano.

Los dos primeros dos sets se los llevó el máximo favorito por 6-3 y 6-2, además de que se colocó 5-2 arriba en el tercero. Sin embargo, allí empezó la pesadilla para el crack europeo: el calor lo complicó, estuvo mareado, tuvo que pedir la asistencia del médico y perdió 15 puntos consecutivos. La supremacía de "Juanma" a partir de ese instante fue absoluta, ya que se llevó el tercer parcial por 7-5 y lo aplastó en el cuarto por 6-1.

Por si fuese poco, en el arranque de la quinta manga, Cerúndolo quebró el saque de Sinner dos veces y se colocó 4-0 en la pizarra. El batacazo era inminente, con el italiano completamente "fuera" del partido sobre el polvo de ladrillo por el malestar en su físico. La multitud que estaba en las tribunas no lo podía creer y los dos protagonistas tampoco. Fue así que el argentino completó la sorpresa nomás y eliminó al italiano por 6-1 en el quinto set.

El calor complicó muchísimo a Sinner vs. Cerúndolo en Roland Garros.

¿Cuándo vuelve a jugar Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros 2026?

El argentino que le ganó a Sinner se presentará ahora por la tercera ronda el sábado 30 de mayo en horario a definir, frente al vencedor del choque entre el español Martín Landaluce (20 años, 69° del mundo) y el checo Vít Kopriva (28 años, 66° del ranking).

Los otros argentinos en Roland Garros

Singles masculino

Francisco Cerúndolo (26°) vs. Hugo Gastón (Francia, 118°) en la segunda ronda.

(26°) vs. Hugo Gastón (Francia, 118°) en la segunda ronda. Facundo Díaz Acosta (150°) cayó frente a Learner Tien (Estados Unidos, 18°) por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3 en la segunda ronda.

(150°) cayó frente a Learner Tien (Estados Unidos, 18°) por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3 en la segunda ronda. Francisco Comesaña (114°) vs. Luciano Darderi (Italia, 17°) en la segunda ronda.

(114°) vs. Luciano Darderi (Italia, 17°) en la segunda ronda. Román Burruchaga (68°) vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá, 6°) en la segunda ronda.

(68°) vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá, 6°) en la segunda ronda. Thiago Tirante (60°) vs. Pablo Carreño Busta (España, 89°) en la tercera ronda.

Singles Femenino

Solana Sierra (68°) vs. Sorana Cirstea (Rumania, 18°) en la tercera ronda.

Dobles masculino

Guido Andreozzi y Manuel Guinard (Francia) perdieron por no presentación ante los alemanes Mark Wallner y Jakob Schnaitter en la primera ronda.

y Manuel Guinard (Francia) perdieron por no presentación ante los alemanes Mark Wallner y Jakob Schnaitter en la primera ronda. Marco Trungelitti y James Duckworth (Australia) cayeron ante los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli por 6-2 y 6-4 en la primera ronda.

y James Duckworth (Australia) cayeron ante los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli por 6-2 y 6-4 en la primera ronda. Andrés Molteni y Marcelo Melo (Brasil) vs. Neal Skpuski (Gran Bretaña) y Christian Harrison (Estados Unidos) en la primera ronda.

y Marcelo Melo (Brasil) vs. Neal Skpuski (Gran Bretaña) y Christian Harrison (Estados Unidos) en la primera ronda. Thiago Tirante y Román Burruchaga vs. Máximo González y Santiago González (México) por la primera ronda.

y Santiago González (México) por la primera ronda. Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone vs. Alejandro Tabilo (Chile) y Miguel Ángel Reyes Varela (México) por la primera ronda.

vs. Alejandro Tabilo (Chile) y Miguel Ángel Reyes Varela (México) por la primera ronda. Horacio Zeballos y Marcel Granollers (España) vs. Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos) por la segunda ronda.

Dobles femenino

Solana Sierra e Ingrid Gamarra Martins (Brasil) ganaron contra Aleksandra Panova (Rusia) y Harriet Dart (Gran Bretaña) por 6-4 y 6-3 en la primera ronda.

e Ingrid Gamarra Martins (Brasil) ganaron contra Aleksandra Panova (Rusia) y Harriet Dart (Gran Bretaña) por 6-4 y 6-3 en la primera ronda. Nicole Fossa Huergo y Tamara Korpatsch (Alemania) vs. Oleksandra Oliynykova (Ucrania) y Panna Udvardy (Hungría) en la primera ronda.

Dobles mixto

No hay participación argentina.