Jannik Sinner obtuvo una victoria récord en Viena y podría enfrentar a un argentino

Jannik Sinner sorprendió al tenis con un triunfo récord en su debut en el Torneo de Viena.

A pesar de su consagración en el Six Kings Slam, el torneo amistoso de tenis disputado en Arabia Saudita la pasada semana que congregó a los mejores jugadores de la actualidad, el italiano Jannik Sinner necesitaba una victoria en el circuito para recuperarse del duro golpe que fue su abandono en el Másters de Shanghai. Y este miércoles, en su presentación en el Torneo de Viena, la consiguió de manera impresionante: en menos de una hora de partido (apenas 58 minutos), arrasó con el alemán Daniel Altmaier (51°) por 6-0 y 6-2, su triunfo más rápido en este 2025.

"No puedo decir mucho más, estoy tremendamente feliz con mi actuación de esta noche, he arrancado este torneo de un modo muy positivo, no solo en el ámbito de propio juego, sino también en el ámbito emocional. Estoy satisfecho de estar aquí y tener la oportunidad de volver a jugar mañana", declaró el número 2 del ranking mundial en diálogo con Tennis TV tras el encuentro. El primer set, en el que no cedió ni un solo juego, duró apenas 22 minutos; luego, en poco más de media hora, el vigente campeón de Wimbledon y el Australian Open liquidó las acciones con una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Sinner analizó su victoria récord en Viena y podría enfrentar a un argentino en la próxima instancia

El oriundo de San Candido de 24 años compartió sus sensaciones tras el arrollador debut que tuvo en el ATP 500 de la capital austríaca: "Durante el primer set todo ha funcionado realmente bien, prácticamente no he cometido ningún error, cada cosa estaba en su lugar". Además, analizó los duelos que tendrá por delante y cuáles son los desafíos en esta superficie: "Siempre me he encontrado muy cómodo en esta parte de la temporada, cuando me toca competir en condiciones indoor, pero al mismo tiempo tienes que estar muy atento cuando te toca competir ante rivales que son capaces de sacar muy bien".

Sinner arrasó en su debut en Viena y busca recuperar su buen andar en el circuito ATP.

Ahora, Sinner enfrentará a su compatriota Flavio Cobolli (22°) este jueves a partir de las 12:30 horas por los octavos de final del ATP de Viena. En caso de superar esta instancia, su posible rival en cuartos puede ser el argentino Francisco Cerúndolo, actual 21 del ranking: el tenista albiceleste de 26 años, que viene de vencer en su debut al estadounidense Alex Michelsen (34°) por 6-3 y 6-1, jugará contra el kazajo Aleksander Bublik (16°). El último cruce entre ambos fue en los octavos de final del Masters de Roma de este año: en aquella ocasión, el italiano se impuso por 7-6 (2) y 6-3.

Cómo le fue a los tenistas argentinos en el Torneo de Viena

Además de Cerúndolo, hubo otros dos representantes nacionales que tuvieron su presentación este martes pasado en Viena. Tomás Etcheverry, uno de los grandes protagonistas junto con 'Fran' en la clasificación al Final 8 de la Copa Davis, venció por 6-3 y 6-3 al noruego Nicolai Budkov Kjær; su próximo rival será el italiano Lorenzo Musetti, uno de los mejores preclasificados. Por su parte, Camilo Ugo Carabelli no pudo repetir los buenos resultados de sus compañeros y quedó eliminado tras caer por 7-5 y 7-6 86) ante el local Filip Misolic.