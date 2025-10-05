Impacto en el tenis: la dura lesión de Jannik Sinner que provocó su abandono en el Másters de Shanghai

Duro revés para Sinner: lesión y abandono en el Masters 1000 de Shanghai.

El italiano Jannik Sinner tuvo un duro revés en el Masters 1000 de Shanghai que conmovió al mundo del tenis. Durante el tercer set del duelo frente al neerlandés Tallon Griekspoor por la segunda ronda del certamen, el actual número dos del mundo sufrió una lesión en su muslo derecho que lo obligó a retirarse. Después de batallar por dos horas y media, la molestia pudo más y el tenista de 24 años dejó la cancha ayudado por su equipo con claros gestos de dolor, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Este contratiempo no sólo afectó a Sinner en el desarrollo de la competición, sino que además lo hizo perder puntos clave en la carrera por alcanzar lo más alto del ranking ATP contra el español Carlos Alcaraz. Al ser campeón defensor y no poder revalidar su título, y a pesar de haberse consagrado en Beijing la semana pasada, perdió terreno ante el murciano, que ahora tiene una ventaja de 1340 puntos.

Jannik Sinner abandonó en el Masters de Shanghai: cómo se produjo su lesión

El nacido en San Candido logró llevarse el primer parcial ante Griekspoor con un resultado ajustado, pudiéndose imponer en el tie-break por 7 a 3. El neerlandés se recuperó y forzó un tercer set después de ganar el segundo por 7-5, y fue en ese momento, con el resultado 3-2 en su contra, que Sinner sintió la molestia por la que debió dejar de jugar. Apoyado en su raqueta, dejó la superficie de juego con una evidente dificultad para caminar hasta que llegó su kinesiólogo para ayudarlo a sentarse; instantes después, reconoció que no podía seguir y le dio la victoria a Griekspoor.

Es la primera vez en su carrera que Sinner pierde ante este rival, al que ya le había ganado en seis ocasiones. Por su parte, el neerlandés logró la mejor victoria de su carrera como profesional y se convirtió en el primer jugador en ganarle al italiano ex número uno en superficie rápida desde Shanghai 2023, cuando perdió ante el estadounidense Ben Shelton. Ahora, enfrentará en la próxima ronda al monegasco Valentin Vacherot.

El italiano debió retirarse del circuito disputado en China tras sufrir una lesión en el duelo frente al neerlandés Tallon Griekspoor.

Cómo les fue a los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Más temprano, Francisco Comesaña (62°) impuso su favoritismo al vencer al frances Ugo Biachet por 6-4 y 6-2 y avanzó a la segunda ronda, instancia en la que se medirá ante el italiano Lorenzo Musetti, número 8 del mundo y uno de los candidatos a quedarse con el título junto a su compatriota Jannick Sinner.

Camilo Ugo Carabelli (45°), por su parte, derrotó al francés Térnece Atmane por walkover, cuando el partido estaba 4-4 en el primer set. El "Brujo", que está teniendo su mejor temporada desde que ingresó al profesionalismo, también tendrá un duro desafío en segunda ronda, ya que el sábado chocará frente al australiano Alex de Minaur (7°).

La mala noticia del día fue la caída de Mariano Navone. El oriundo de 9 de Julio cayó frente al galo Valentin Royer por 3-6, 6-4 y 6-4 y se despidió en su debut en el torneo chino. Además, cabe resaltar que Francisco Cerúndolo debutará este viernes en segunda ronda ante Adrian Mannarino, mientras que Sebastián Báez también jugará el mismo día contra el noruego Holger Rune. Habrá bastante acción albiceleste en el gigante asiático en las jornadas que se avecinan.