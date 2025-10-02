Cerúndolo no pudo en el Masters 1000 de Shanghai: los argentinos que siguen con chances

El tenis argentinos, con buenas y malas en el Masters 1000 de Shanghai: Juan Manuel cerúndolo se despidió en primera ronda.

El tenis argentino tuvo este jueves una jornada agridulce en el Masters 1000 de Shanghai 2025, ya que Juan Manuel Cerúndolo no pudo alargar los buenos resultados. El jugador ubicado 87° en el ranking de la ATP cayó ante el chino Bu Yunchaokete por 3-6, 7-6 y 3-6 y se despidió en la primera ronda del torneo chino.

En la primera manga, el asiático se adelantó en el marcador tras quebrar el saque y mantuvo la ventaja gracias a un sólido juego con su derecha, aprovechando la irregularidad del argentino, que no encontró los caminos para lastimarlo desde el fondo de la cancha ni con su servicio.

Sin embargo, en el segundo set, Cerúndolo cambió la mentalidad y se mostró más activo. Aunque no pudo convertir ninguno de los ocho break points que tuvo a su favor, el zurdo mantuvo su saque y, en el tie-break, fue más eficiente que su rival y se llevó el set por una diferencia mínima de 7-5. En el set definitvo, el trámite fue parejo, pero Yunchaokete logró romper el servicio de Juan Manuel y se adelantó 4-2 en el marcador gracias a su gran devolución, diferencia que mantuvo hasta el final y que liquidó con un 6-3.

Cómo les fue a los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Más temprano, Francisco Comesaña (62°) impuso su favoritismo al vencer al frances Ugo Biachet por 6-4 y 6-2 y avanzó a la segunda ronda, instancia en la que se medirá ante el italiano Loenzo Musetti, número 8 del mundo y uno de los candidatos a quedarse con el título junto a su compatriota Jannick Sinner.

Camilo Ugo Carabelli (45°), por su parte, derrotó al francés Térnece Atmane por walkover, cuando el partido estaba 4-4 en el primer set. El "Brujo", que está teniendo su mejor temporada desde que ingresó al profesionalismo, también tendrá un duro desafío en segunda ronda, ya que el sábado chocará frente al australiano Alex de Minaur (7°).

La mala noticia del día fue la cáida de Mariano Navone. El oriundo de 9 de Julio cayó frente al galo Valentin Royer por 3-6, 6-4 y 6-4 y se despidió en su debut en el torneo chino. Además, cabe resaltar que Francisco Cerúndolo debutará este viernes en segunda ronda ante Adrian Mannarino, mientars que Sebastián Báez también jugará el mismo día contra el noruego Holger Rune. Habrá bastante acción albiceleste en el gigante asiático en las jornadas que se avecinan.