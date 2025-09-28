Tiene 23 años, está 117° en el ranking mundial y es el nuevo campeón del tenis argentino

Barrena y Burruchaga entregaron una buena final argentina en el Challenger de Buenos Aires.

El tenis argentino tiene a un nuevo campeón en el Challenger de Buenos Aires 2025, en esta oportunidad a alguien a quien nadie esperaba que se coronara en la previa. Se trata nada menos que de Román Burruchaga, actualmente 117° en el ranking mundial de la ATP y sexto preclasificado del torneo (Asociación de Tenistas Profesionales). El diestro de 23 años, 1.83 metro y 80 kilos derrotó en la final a su compatriota Alex Barrena (188°) por 7-6 (4) y 6-3 en la cancha central.

En el primer set, Barrena estaba un quiebre arriba como para llevarse el parcial rápidamente, aunque "Burru" le quebró el saque con lo justo para establecer el 5-5. A partir de entonces, cada uno mantuvo su servicio y fueron al tiebreak (desempate). En ese breve lapso, el sexto máximo favorito del certamen nacional se impuso por 7-4.

Ya en la segunda manga, el hijo del exfutbolista campeón del mundo Jorge Burruchaga se adelantó por 2-0 y parecía que anímicamente estaba mucho mejor que el rival. No obstante, rápidamente Barrena logró reponerse para quebrar y colocarse 2-2. Al instante, "Burru" volvió a adelantarse por 4-2 en el resultado para sostenerlo hasta el 6-3 definitivo para quedarse con el título en casa. Sobre el polvo de ladrillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el hijo del ídolo de Independiente se quedó con un trofeo que era muy buscado porque fue en su propio país.

El camino de Burruchaga al título en el Challenger de Buenos Aires

Burruchaga a Hernán Casanova (Argentina) por 6-3 y 6-4 - 16avos de final. Burruchaga a Andrea Collarini (Argentina) por 6-2 y 6-4 - Octavos de final. Burruchaga a Genaro Olivieri (Argentina) por 6-1 y 7-6 (6) - Cuartos de final. Burruchaga a Nicolás Kicker (Argentina) por 6-2 y 6-4 - Semifinales. Burruchaga a Alex Barrena (Argentina) por 7-6 (4) y 6-3 - Final.

Barrena y Burruchaga entregaron una buena final argentina en el Challenger de Buenos Aires.

Björn Borg reveló que sufre cáncer de próstata

"Hablé con el médico y me dijo que esto es muy grave. Tengo estas células cancerosas latentes y será una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago una prueba y la última fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir", sostuvo la leyenda sueca en la entrevista con la BBC. Además, el histórico extenista que se retiró a los 25 años de la actividad aseguró: "Lo que pasa es que no sientes nada, te sientes bien y después simplemente sucede. Espero estar bien, lo tomo día a día, año tras año y con esperanza...".

En su libro, el sueco se mostró sumamente esperanzado ya que escribió: "Ahora tengo un nuevo oponente y no puedo controlarlo. Voy a vencerlo. No voy a rendirme. Lucharé todos los días como si fuera una final de Wimbledon" Además, según confirmó el exdeportista le detectaron la enfermedad a raíz de un control periódico que se realizó y no tuvo síntomas previos. Por supuesto, la noticia causó un gran impacto en el mundo del tenis, ya que se trata de una gran leyenda que no sólo levantó once trofeos de Grand Slam, brillando tanto en Roland Garros como en Wimbledon, sino también dejó su huella en el deporte.