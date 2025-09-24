Brilla el tenis argentino en Asia: ganaron 3 jugadores hoy en Tokio y Beijing

Ganaron tres argentinos hoy en el tenis mundial, en Asia.

El tenis argentino brilla en Asia, con tres jugadores que ganaron hoy en los ATP 500 de Tokio (Japón) y de Beijing (China) 2025. Si bien todavía faltan varios compatriotas por presentarse en ambos certámenes, la jornada del miércoles 24 de septiembre arrojó las victorias de Máximo "Machi" González, Andrés Molteni y Guido Andreozzi en dos partidos de dobles.

Por un lado, Andreozzi demostró por qué es el máximo preclasificado en la instancia de clasificación del torneo del gigante asiático, en la dupla con el francés Manuel Guinard. En la cancha 3, derrotaron claramente por 6-4 y 6-4 a los segundos máximos favoritos de la qualy: Romain Arneodo (Polonia) y Sander Gillé (Bélgica). Por su parte, en el terreno nipón, González y Molteni batieron por 6-3, 6-7 (5) y 10-8 a Tomás Machac (República Checa) y John Peers (Australia) en los octavos de final.

¿Cuándo juegan los tenistas argentinos en los ATP de Tokio y Beijing?

Tokio (Japón)

Dobles masculino:

Máximo "Machi" González y Andrés Molteni vs. Takeru Yuzuki (Japón) y Rohan Bopanna (India) - Jueves 25 de septiembre - Cuartos de final - Día y horario a definir aún por la organización del torneo.

Molteni y "Machi" González siguen ganando.

Beijing (China)

Singles masculino:

(43° en el ranking de la ATP) vs. Alejandro Davidovich Fokina (España, 20°) - Jueves 25 de septiembre - 16avos de final - No antes de las 4.30 horas de Argentina. Tomás Etcheverry (55°) vs. David Goffin (Bélgica, 87°) - Jueves 25 de septiembre - 16avos de final - No antes de las 23 horas de Argentina.

Dobles masculino:

Guido Andreozzi y Manuel Guinard (Francia) vs. rivales a definir - Día y horario a definir - Octavos de final.

y Manuel Guinard (Francia) vs. rivales a definir - Día y horario a definir - Octavos de final. Francisco Cerúndolo y Alexandre Müller (Francia) vs. Andrey Rublev y Kharen Kachánov (ambos de Rusia) - Jueves 25 de septiembre - Octavos de final - No antes de las 23 horas de Argentina.

El milagro del tenis argentino: 8 jugadores en el top 100 del nuevo ranking mundial de la ATP

Argentina solamente es superado en la actualidad por tres potencias históricas de esta disciplina como Estados Unidos, Italia y Francia:

Francisco Cerúndolo.

Sebastián Báez.

Camilo Ugo Carabelli.

Francisco Comesaña.

Tomás Etcheverry.

Juan Manuel Cerúndolo.

Mariano Navone.

Thiago Tirante.

Argentina, el único país no europeo en el Final 8 de la Copa Davis 2025

El equipo liderado por Frana derrotó cómodamente a Países Bajos por 3-1 de visitante, en Groningen, y se instaló en las finales de Bolonia (Italia), a disputarse entre el 18 y el 23 de noviembre próximos. Se trata del único Seleccionado que no es del Viejo Continente, ya que los otros clasificados son justamente el local Italia, España, Bélgica, Austria, Alemania, Francia y República Checa. La "Albiceleste" irá por la segunda Ensaladera de su historia, después de la que levantó en Croacia en el 2016 de la mano de Daniel Orsanic como capitán y Juan Martín del Potro dentro de la cancha.