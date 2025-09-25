Alcaraz supera el susto de la lesión y vence a Báez en su debut en Tokio

ATP 500 - Abierto de Tenis de Japón

ep (Reuters) -El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, superó el susto de una lesión en el pie para vencer al argentino Sebastián Báez por 6-4 y 6-2 en su debut en el Abierto de Tokio el jueves, extendiendo su brillante racha para alcanzar la segunda ronda en el evento ATP 500.

El jugador de 22 años, que recuperó el primer puesto tras ganar el Abierto de Estados Unidos a principios de este mes, pidió un tiempo muerto médico en el 2-2 del primer set después de sufrir una sacudida en el pie izquierdo mientras se estiraba para una devolución.

El español regresó con un fuerte vendaje, pero jugó a pesar de las molestias, rompiendo a Báez para ponerse 5-4 por delante antes de terminar el set.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras una breve suspensión por lluvia, Alcaraz superó a Báez sin sufrir ningún quiebre y cerró la contienda en hora y media. Con esta victoria, Alcaraz mejora su récord de la temporada a 63-7, habiendo ganado 48 de sus últimos 51 partidos.

"Tenía miedo. No voy a mentir. Me palpé el tobillo y no me sentía muy bien. Estoy contento de poder jugar después de eso", dijo Alcaraz.

"Intentaré estar listo para el próximo partido. Ha sido mala suerte. En los primeros cinco minutos pensé que no continuaría."

Alcaraz, que aspira a convertirse en el sexto jugador que gana el título de Tokio siendo número uno del mundo, se enfrentará a continuación al belga Zizou Bergs.

Con información de Reuters