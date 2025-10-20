Argentina confirmó los jugadores para el Final 8 de la Copa Davis 2025: los elegidos de Frana

Javier Frana confirmó el equipo de Argentina de tenis para el Final 8 de la Copa Davis.

Argentina acaba de confirmar oficialmente a los cinco jugadores de tenis que participarán en el Final 8 de la Copa Davis 2025. El capitán Javier Frana eligió a los protagonistas y no hubo sorpresas, ya que se quedó con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni. Se trata del mismo equipo que derrotó a Países Bajos por 3-1 de visitante, en la última serie. La máxima cita será entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

Mientras que los tres primeros mencionados estarán en el singles, los últimos dos integrarán el dobles. "Fran" se ubica actualmente en el puesto 21 del ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). En tanto, "Tomi" se coloca 60° y el "Tiburón" aparece 64° en el máximo escalafón internacional. Por último, Molteni marcha 29° en la nómina de parejas y "Cebolla" está séptimo, aunque supo estar primero.

Por su parte, el capitán alemán, Michael Kohlmann, dio a conocer la nómina para enfrentar a la Selección Argentina de tenis. Entre los convocados estará Alexander Zverev, el número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en el 2023. También fueron citados para los individuales Jan-Lennard Struff (91°) y Yannick Hanfmann (126°). En tanto, la dupla para el dobles estará conformada por Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°).

Javier Frana confirmó el equipo de Argentina de tenis para el Final 8 de la Copa Davis.

Todos los cruces del Final 8 de la Copa Davis 2025

Alemania vs. Argentina.

Italia vs. Austria.

Francia vs. Bélgica.

República Checa vs. España.

*Todos los enfrentamientos serán entre el martes 18 y el domingo 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

¿Cómo se juegan las finales de la Copa Davis?

Cada emparejamiento será al mejor de tres partidos (dos singles y un dobles), con los días exactos y horarios a definir todavía por la organización del campeonato. Los vencedores de cada llave chocarán en las semifinales, y los ganadores de ellas se verán las caras en la final.

Argentina, el único país no europeo en el Final 8 de la Copa Davis

El equipo liderado por Frana derrotó cómodamente a Países Bajos por 3-1 de visitante, en Groningen, y se instaló en las finales de Bolonia (Italia), a disputarse entre el 18 y el 23 de noviembre próximos. Se trata del único Seleccionado que no es del Viejo Continente, ya que los otros clasificados son justamente el local Italia, España, Bélgica, Austria, Alemania, Francia y República Checa. La "Albiceleste" irá por la segunda Ensaladera de su historia, después de la que levantó en Croacia en el 2016 de la mano de Daniel Orsanic como capitán y Juan Martín del Potro dentro de la cancha.