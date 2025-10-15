Tenis de alto nivel: Argentina Open confirmó que habrá varias figuras en 2026

El Argentina Open dio a conocer las primeras figuras que estarán en el torneo del 2026.

Mientras la temporada de tenis se encuentra en su etapa final, comienza a avisorarse la siguiente y uno de los más esperados para la región es el Argentina Open 2026. El histórico torneo del Buenos Aires Lawn Tennis, que se llevará a cabo entre el 7 y 15 de de febrero, confirmó algunas de las figuras que disputarán la nueva edición, con un jugador ubicado entre los mejores 10 del ranking, el campeón defensor y un argentino que promete llegar hasta el final.

La cuenta oficial del Argentina Open realizó un posteo en redes sociales en la que anunció la presencia de 5 grandes jugadores. El más destacado es Lorenzo Musetti, el italiano semifinalista de Roland Garros 2025, finalista en el Masters 1000 de Montecarlo y ubicado en el octavo puesto del ranking de la ATP.

Por otro lado, quien volverá a decir presente es Joao Fonseca. El brasileño, de 19 años, que se consagró campeón en la edición del 2025, no volvió a levantar ningún trofeo desde entonces y tuvo una rendimiento irregular en el recorrido de la temporada, que lo ubica en 45° puesto del escalafón mundial.

Además, la organización del Argentina Open ratificó a Francisco Cerúndolo, que esta semana se coronó campeón en la exhibición del Ultimate Tennis Showdown de Hong Kong. El 21° del ranking intentará mejor lo hecho este año, cuando cayó en la final frente a Fonseca.

También el torneo señaló la llegada del italiano Mateo Berretini con "los saques más potentes y elegancia, hará su debut en el torneo". Por último, y para destacar, el francés Gael Monfils será otra de las figuras destacadas, jugador que anunció que se retirará del tenis en 2026, tras 18 años de carrera.

Monfils le dice adiós al tenis

Gael Monfils, uno de los tenistas más atléticos y que más show viene brindando en la última etapa, anunció que se retirará de la actividad en 2026, tras más de 21 años de carrera como profesional en la que alcanzó el 6° lugar del ranking ATP.

Después de abandonar en el ATP 500 de Chengdú, China, Monfils informó del retiro a través de un mensaje en sus redes sociales. "Empuñé una raqueta por primera vez a los dos años y medio, y empecé a jugar profesionalmente a los 18. Ahora, tras celebrar mi 39° cumpleaños hace apenas un mes, me gustaría compartir que el año que viene será el último como tenista profesional", se lee en la primera parte del comunicado.

El parisino tenía la idea extender su carrera, sin embargo la acumulación de lesiones en el último tiempo hizo adelantar su decisión de colgar la raqueta, ya que los problemas musculares continuos no le permiten competir al nivel que él desea. Incluso, según un dato de La Nación, el francés se retiró de 35 torneos durante sus 21 años de comptencia, lo que lo transformó en el jugador con más retiros desde 1990 a la fecha.

Más allá de los inconvenientes que le trajeron las lesiones, la marca de Monfils quedó impregnada en el tenis. Dueño de un atleticismo único e impactante, Gael obtuvo 13 títulos ATP y alcanzó 22 finales, mientras que su mejor actuación en Grand Slams fueron las semifinales de Roland Garros 2008 y del US Open 2016. Su derrotero indica hasta el momento que tiene 583 victorias y 350 derrotas.