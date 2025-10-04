Camila Aguirre Ramos hizo historia en Chile y puso a La Rioja en lo más alto del tenis sudamericano

La tenista riojana Camila Aguirre Ramos logró una victoria histórica esta semana al avanzar por primera vez en el cuadro principal de un torneo COSAT Grado 1, en el marco del Circuito Sudamericano de Tenis que se disputa en Chile. Este triunfo, que se dio en el contexto de su gira internacional iniciada hace algunas semanas, representa un hecho inédito tanto en su carrera como para el tenis juvenil de La Rioja, llevando a la provincia a lo más alto del reconocimiento regional.

Con apenas trece años, Aguirre Ramos compite con el objetivo de seguir creciendo en el circuito, sumar puntos para el ranking y representar al país en los más altos niveles del tenis sudamericano. En el torneo que se disputa en Santiago de Chile, logró una destacada actuación: en primera ronda del cuadro principal venció a la brasilera Ana Faminova por 6-4 y 6-2, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del certamen. Previamente, la joven tenista había superado la etapa clasificatoria (qualy) tras un duro partido ante la local Elisa Zurob Frisk, a quien derrotó por 3-6, 7-6 y 10-6 en el super tie-break.

En la siguiente instancia, la riojana volvió a hacer historia al derrotar a la chilena Agustina Avendaño, quinta favorita del certamen, a quien superó en sets corridos por 6-3 y 6-1. Con esta sólida victoria, Camila avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a la peruana Ariana Rojas, quien viene de vencer a la ecuatoriana Sulibán Dávalos Trujillo, segunda preclasificada del torneo. En caso de volver a ganar, su rival en semifinales será la peruana Ana Camila Manucci o su compañera de dobles, Rosario Jurado.

El “Open Mitta Stade Français” es un torneo internacional de tenis juvenil que forma parte del Circuito COSAT (Confederación Sudamericana de Tenis). Se disputa en Santiago de Chile, en las instalaciones del tradicional club Stade Français, y reúne a algunas de las mejores promesas del continente sudamericano en categorías formativas.

Destacada participación

A pesar de su corta edad, la tenista riojana, recientemente, se consagró campeona en dobles del Torneo Sudamericano COSAT Sub-14 en Tucumán, junto a Lourdes Arbat, al vencer en la final a Francesca Alvarado y Sofía Zunino Arques por 6-2 y 6-3. En su gira internacional, ha participado en torneos en Argentina, Chile, Bolivia y Perú, buscando sumar experiencia y puntos para su ranking. Su sueño es representar a Argentina en Europa, donde planea competir en torneos internacionales.