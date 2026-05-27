Davidovich Fokina, atónito tras renuncia de entrenador argentino Puerta por mensaje texto en Roland Garros

Imagen de archivo del tenista español Alejandro Davidovich Fokina en acción durante su partido de primera ronda contra el bosnio Damir Dzumhur en el Abierto de Francia, en Roland Garros, París, Francia.

​Alejandro Davidovich Fokina se quedó sin entrenador en el Abierto de Francia después de que ‌el argentino Mariano Puerta ‌dimitiera de forma repentina mediante un mensaje de texto y se marchara a Miami sin previo aviso, dejando al español a su suerte en Roland Garros.

La extraña ruptura con su entrenador se produjo después de la agotadora victoria en cinco sets ​de Davidovich Fokina ⁠sobre el bosnio Damir Dzumhur en la primera ‌ronda, tras lo que, de acuerdo a ⁠reportes, fue una acalorada ⁠discusión entre ambos.

"Me escribió un mensaje muy largo el domingo, después del primer partido con Dzumhur, para decirme ⁠que no quería continuar. No dijo nada ​al resto del equipo y cogió ‌un vuelo a Miami (...) Después ‌escuché que ya se lo había hecho a ⁠un par de jugadores antes (...) Parece que esto para él es algo normal", dijo el jugador el miércoles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Nos ha fallado como persona y yo ​no voy ‌a ir detrás de él. Fue él quien decidió no continuar, al menos hasta el final del torneo. No es mi problema, es adulto para tomar sus decisiones", señaló.

El ⁠exjugador argentino había entrenado anteriormente a Christian Garín y Brandon Nakashima.

Sin la orientación de su entrenador, Davidovich Fokina perdió el miércoles en segunda ronda ante el argentino Thiago Agustín Tirante en cuatro sets.

El español reveló que Puerta incluso lo había bloqueado a él y a ‌su esposa, a pesar de insistir en que no había tensión entre ellos y que no hubo ninguna pelea que hubiera provocado la misteriosa salida del entrenador.

"Nunca nos hemos enfadado, todo estaba normal. Me ha ‌bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer", relató. "Yo pensaba que era una buena persona, pero ‌no es la ⁠primera vez que se lo hace a un jugador".

Reuters no pudo contactar con ​Puerta para recabar sus comentarios.

Con información de Reuters