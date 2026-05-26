El periodista Ignacio Ortelli cuestionó las decisiones políticas de La Libertad Avanza al aire.

El presidente Javier Milei decidió participar del Tedeum en la Catedral porteña sin la intervención de Victoria Villaruel. A la par de está noticia, la diputada Lilia Lemoine apuntó con una serie de ataques públicos contra la vicepresidenta a través de redes sociales.

La celebración del Tedeum es una ceremonia que surgió antes del nacimiento de la Patria, pero que fue renombrada tras el 25 de mayo de 1810. Originalmente era considerada como una celebración en la que se mostraban unidos los poderes políticos y religiosos.

En este contexto, durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia, el periodista Ignacio Ortelli expresó: “No fue invitada por el gobierno Victoria Villaruel, nosotros lo cuestionabamos ayer, la verdad que dejarla afuera de una fecha tan importante para la Argentina, para los argentinos, no para un gobierno, no para un presidente, no se explica”.

Además agregó: “Lilia Lemoine ofició de Vocera del gobierno. Así está el gobierno, conducido en comunicación por Lilia Lemoine. Nada bueno puede resultar de todo eso”.

La reacción de Lilia Limoine ante los dichos de Ignacio Ortelli

Lejos de quedarse callada, la diputada decidió enfrentar los comentarios del periodista Ignacio Ortelli y expresó unas palabras a través de su plataforma favorita X: “¿Y por qué soy mala? ¿Por decir la verdad?. Soy mala porque engendros como Ortelli, Canosa, Mauro Federico, Santiago Cuneo me ensuciaron y crearon un personaje nefasto sobre mi persona por años para que una parte de la población me odie y me ataque”.

Además manifestó: “El periodismo crea relatos que políticos y movimientos "sociales" y algunos que siembran terror necesitan para controlar la opinión de las masas. Y de vez en cuando les aparece un lobo solitario que viene a rociarnos con nafta, tirarnos piedras o... disparar contra un edificio de gobierno o uno de nosotros”.