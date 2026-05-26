Mundial 2026: se conocieron las 48 sedes de concentración de las selecciones

La FIFA oficializó las sedes de concentración del Mundial 2026: dónde se alojarán Argentina, Brasil, Inglaterra y las 48 selecciones.

El Mundial 2026 empieza a tomar forma mucho antes del pitazo inicial. La FIFA confirmó las 48 bases de concentración que utilizarán las selecciones durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Argentina ya sabe dónde preparará sus partidos, al igual que Brasil, Inglaterra y el resto de los candidatos, en una logística gigantesca que marcará el pulso diario del torneo más ambicioso de la historia.

La organización del Mundial 2026 informó cómo estarán divididas las 48 selecciones participantes, que ya eligieron sus campamentos base para la competencia que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de México.

La FIFA confirmó oficialmente que los equipos se repartirán entre Estados Unidos, México y Canadá, aunque la gran mayoría se instalará en territorio estadounidense. En total, 39 selecciones tendrán su centro de operaciones en Estados Unidos, 7 en México y apenas 2 en Canadá.

La elección de las sedes no fue casual. Cada selección definió su base teniendo en cuenta las distancias con las ciudades donde jugará la fase de grupos, la infraestructura deportiva y hotelera, y la logística diaria para reducir traslados y desgaste físico.

Heimo Schirgi, director de Operaciones del Mundial 2026, explicó la importancia de estos centros de entrenamiento: “Los campamentos base son fundamentales porque allí las selecciones entrenan, descansan y viven el día a día de la Copa del Mundo”.

Dónde estará Argentina y cuáles serán las bases más importantes

La Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, tendrá su centro de operaciones en Kansas City, Kansas, dentro del complejo de entrenamiento del Sporting KC. Curiosamente, Inglaterra también eligió Kansas City, aunque del lado de Missouri, por lo que la ciudad se transformará en uno de los grandes focos del torneo.

El centro de Sporting KC en Kansas City, donde se instalará Argentina.

Brasil, otro de los máximos candidatos al título, se instalará en Nueva York-Nueva Jersey, mientras que Francia trabajará en Boston y Alemania tendrá su base en Winston-Salem, Carolina del Norte.

España, por su parte, eligió Chattanooga, Tennessee, mientras que Países Bajos compartirá ciudad con Inglaterra y Argentina al trabajar también en Kansas City.

El complejo Swope Soccer Village, lugar en el que se hospedará Inglaterra en Kansas.

La logística será determinante en un Mundial tan extenso. Algunas selecciones apostaron por sedes cercanas a sus estadios, mientras que otras priorizaron instalaciones deportivas de alto nivel o ciudades con mayor privacidad para trabajar.

México recibirá a siete selecciones y tendrá un caso especial

Uno de los casos más llamativos es el de Irán, que finalmente se instalará en Tijuana, México. La decisión se tomó luego de semanas de negociaciones vinculadas a cuestiones migratorias y restricciones de visado en Estados Unidos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno aceptó rápidamente el pedido para recibir a la delegación iraní. Además de Irán, México también alojará a Colombia, Corea del Sur, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y al seleccionado local.

Guadalajara será una de las ciudades más activas del Mundial fuera de las sedes oficiales de partidos, ya que allí trabajarán Colombia y Corea del Sur.

Cancún, Monterrey, Pachuca y Tijuana también formarán parte del mapa mundialista gracias a las concentraciones de distintas selecciones.

Estados Unidos dominará la estructura del torneo

El Mundial 2026 tendrá un marcado protagonismo estadounidense no solo por la cantidad de partidos, sino también por el enorme despliegue logístico alrededor de las selecciones.

Ciudades como Nueva York, Boston, Nashville, Portland, San Diego, Tampa, Austin y Dallas recibirán equipos durante toda la competencia, aunque muchas de ellas ni siquiera serán sede de encuentros oficiales.

La FIFA busca ampliar el impacto económico y social del torneo más allá de los estadios. Por eso, muchas comunidades vivirán de cerca el movimiento de jugadores, entrenadores, periodistas y fanáticos durante semanas. “La magnitud del torneo nos permite involucrar a más regiones y aficionados que nunca”, sostuvo Schirgi.

Dónde se hospedarán las 48 selecciones en el Mundial 2026