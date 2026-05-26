Por qué Gianluca Prestianni no puede jugar las primeras 2 fechas del Mundial 2026 con la Selección Argentina?

La razón por la que Prestianni se perdería partidos del mundial.

La pelea por entrar dentro del grupo de los 26 convocados con la Selección Argentina es ardua y cada condicionante para jugar en el Mundial 2026 puede ser una puerta de salida para quedarse sin disputar el torneo más importante de todos. Algo que saben muy bien los futbolistas y contra lo cual en algunos casos no pueden luchar, ya que se trata de contratiempos.

Es así que en la Copa del Mundo 2022 el director técnico Lionel Scaloni tomó la difícil decisión de dejar a dos futbolistas como Nicolás González y Joaquín Correa afuera del certamen, al considerar que no estaban en condiciones físicas apropiadas para ser parte del la convocatoria. Pero también ocurre a veces que otros factores inciden y pueden ser determinante, como es el caso de Gianluca Prestianni.

La razón por la que Gianluca Prestianni no puede jugar los primeros dos partidos del Mundial 2026

El jugador surgido de Vélez fue sancionado por la FIFA debido a que lo acusan de discriminar al futbolista brasileño Vinicius Jr durante un partido por UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid. Bajo el artículo 70 del Código Disciplinario, FIFA decidió que ese castigo tenga alcance global, lo que implica que no solo rige en competiciones UEFA, sino también en cualquier torneo oficial.

Prestianni en el Benfica.

El episodio que originó la sanción ocurrió el 17 de febrero, cuando Prestianni se tapó la boca y se dirigió a Vinícius Júnior, quien denunció haber sido víctima de un insulto racista. Si bien no hubo pruebas concluyentes sobre esa acusación puntual, la UEFA consideró que existió una conducta discriminatoria y avanzó con la sanción, que fue de seis encuentros por competencias europeas.

Pero si bien el futbolista de 20 años cumplió un encuentro de sanción (no pudo jugar en la vuelta que terminó con la clasificación del Merengue), la pena de la UEFA fue avalada por la FIFA y se extendió a partidos con el seleccionado nacional. Y al haberse quedado afuera Benfica de torneos internacionales, tendrá que purgar los dos encuentros que le quedan por cumplir como sanción con la Selección Argentina.

Qué partidos no podría jugar Gianluca Prestianni

En caso de ser convocado por Scaloni al Mundial 2026, Prestianni no jugaría el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina), ni tampoco la segunda fecha, que se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y podría estar contra Jordania, el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).