"Sin independencia económica no hay libertad política ni justicia social". Esta frase, pronunciada por Juan Domingo Perón, constituye el axioma central de la doctrina peronista y sintetiza, con precisión estratégica, la jerarquía de sus tres banderas fundamentales. Formulada en el complejo escenario de la posguerra, en un mundo que se partía en dos bloques, la máxima buscaba otorgarle a la Argentina una autonomía real frente a las presiones de las potencias extranjeras.

Para comprender por qué Perón vinculaba estos conceptos de manera indisoluble, es necesario analizar la lógica detrás de su arquitectura política. A diferencia de otras corrientes políticas que suelen priorizar los derechos civiles como entes abstractos, Perón establecía un orden de prelación claro, donde la economía funcionaba como el cimiento de todo el edificio democrático.

Independencia Económica (el cimiento): para el líder justicialista, un país dependiente del capital extranjero, del endeudamiento externo o de la exportación de materias primas sin valor agregado es, en esencia, un país vasallo. Si la economía no es propia, las decisiones políticas dejan de ser soberanas para pasar a ser dictadas por los intereses de los acreedores o las metrópolis.

para el líder justicialista, un país dependiente del capital extranjero, del endeudamiento externo o de la exportación de materias primas sin valor agregado es, en esencia, un país vasallo. Si la economía no es propia, las decisiones políticas dejan de ser soberanas para pasar a ser dictadas por los intereses de los acreedores o las metrópolis. Libertad Política (el marco): es el resultado directo de la independencia. Solo un Estado que posee y controla sus recursos puede sostener instituciones que respondan exclusivamente al interés nacional, y no a presiones ajenas.

es el resultado directo de la independencia. Solo un Estado que posee y controla sus recursos puede sostener instituciones que respondan exclusivamente al interés nacional, y no a presiones ajenas. Justicia Social (el fin último): es el objetivo final del modelo. Perón sostenía que no existe redistribución real de la riqueza ni bienestar posible (salud, educación, salarios dignos) si la base económica del país es frágil o está capturada por intereses foráneos.

El contexto histórico: el fin de la "Argentina granero"

Entre 1945 y 1955, la Argentina atravesó un periodo de transformación profunda. Aprovechando el superávit comercial acumulado durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peronista ejecutó una ambiciosa agenda de nacionalización de servicios públicos estratégicos —ferrocarriles, energía, comunicaciones—, que hasta entonces estaban en manos de capitales británicos y estadounidenses.

Para Perón, este proceso se traducía en tres ejes:

Autarquía energética y de servicios: el control de los recursos como garantía de no depender de suministros externos.

el control de los recursos como garantía de no depender de suministros externos. Industrialización: la migración forzosa de un modelo primario-exportador hacia uno industrialista, diseñado para alcanzar la autosuficiencia y generar empleo genuino.

la migración forzosa de un modelo primario-exportador hacia uno industrialista, diseñado para alcanzar la autosuficiencia y generar empleo genuino. Desendeudamiento: en 1947, la "Declaración de la Independencia Económica" no fue solo un acto retórico; fue el anuncio del pago total de la deuda externa argentina de aquel entonces, un hito que para Perón era el acto fundacional de la verdadera soberanía.

Para el líder justicialista, un país dependiente del capital extranjero, del endeudamiento externo o de la exportación de materias primas sin valor agregado es un país vasallo.

La frase de Perón funcionaba, además, como una advertencia geopolítica vigente. El líder observaba cómo los países de América Latina que mantenían economías abiertas o subordinadas a las potencias terminaban perdiendo su legitimidad interna al aplicar medidas —ajustes, privatizaciones, alineamientos diplomáticos— que beneficiaban a las metrópolis antes que a su propia gente. "Si una nación no es dueña de su economía, no es dueña de su destino", razonaba.

Desde la óptica peronista, el liberalismo proponía una "libertad" política como un concepto puramente abstracto que, en la práctica, terminaba subordinando al trabajador a la voluntad de las empresas extranjeras. Al invertir el orden y colocar la independencia económica como condición sine qua non, Perón argumentaba que no hay libertad real para el pueblo si ese mismo pueblo no controla sus propios medios de producción.

En última instancia, para Perón, la independencia económica no era un concepto técnico o burocrático, sino la única garantía de supervivencia del Estado. Sin ella, la Justicia Social sería apenas una caridad temporal y la Libertad Política, una fachada vacía bajo la tutela de los poderes económicos externos.