Un ciudadano español evacuado de un crucero afectado por hantavirus da positivo

FOTO DE ARCHIVO. El crucero MV Hondius llega al puerto de Róterdam.

Un ciudadano español que se encuentra en ‌cuarentena en ‌un hospital militar de Madrid, y que forma parte del grupo de personas evacuadas de un crucero a principios de ​este mes, ⁠ha dado positivo por ‌hantavirus, informó el ⁠lunes el Ministerio ⁠de Sanidad español.

Se trata del segundo caso positivo entre los ⁠14 españoles que ​fueron evacuados a ‌la isla de ‌Tenerife desde el crucero de ⁠lujo MV Hondius, que transportaba a unos 150 pasajeros y tripulantes ​de ‌23 países cuando se notificó el 2 de mayo a la Organización Mundial de la ⁠Salud un brote de enfermedades respiratorias graves.

Tras confirmar la infección, el ciudadano español fue trasladado a una unidad de aislamiento del Hospital Gómez ‌Ulla, informó el Ministerio de Sanidad en la red social X. Añadió que el hecho de que el ‌caso se haya detectado entre personas que ya se encontraban ‌en ⁠cuarentena "no modifica la situación de riesgo" para ​la población en general.

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Con información de Reuters