FOTO DE ARCHIVO: Un niño palestino observa el lugar de un ataque israelí contra una casa que fue preavisada por el ejército israelí para que fuera evacuada antes de un ataque a última hora del sábado, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza

Un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña en el sur de ‌la Franja de ‌Gaza el lunes causó la muerte a dos personas, entre ellas una niña de seis años, e hirió a otras 17, entre ellas niños, según informaron las autoridades sanitarias palestinas.

Los sanitarios indicaron que el ataque aéreo israelí contra un ​campamento de ⁠familias desplazadas en la zona de Mawasi, en ‌Jan Yunis, al sur del enclave, ⁠había causado la muerte ⁠de Mennatallah Abu Libda, de seis años, y de una mujer de 31 años, Hanan Mahmoud.

El ataque ⁠fue llevado a cabo por dos helicópteros, ​según testigos.

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El ejército israelí no ‌hizo comentarios de inmediato.

El alto ‌el fuego de octubre, negociado por el ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza, y tanto Israel como Hamás se encuentran ​en un ‌punto muerto en las conversaciones indirectas sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo, que incluye el desarme del grupo miliciano y la retirada del ejército ⁠israelí.

El alto el fuego dejó a Israel en control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una franja de territorio a lo largo de la costa.

Unos 900 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en ‌vigor la tregua, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza que no distinguen entre combatientes y civiles.

Cuatro soldados israelíes han muerto a manos de milicianos durante el mismo periodo, según ha informado ‌el ejército del país.

Hamás no revela las cifras de bajas entre sus combatientes. Israel afirma que sus ‌ataques posteriores ⁠al alto el fuego tienen como objetivo prevenir ataques o impedir que la ​gente se acerque a su línea de armisticio con Hamás.

Con información de Reuters