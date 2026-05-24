Encontraron sin vida una anestesista en Corrientes: investigan la causa de la muerte

Una médica anestesista, de 37 años, fue hallada muerta el pasado miércoles en el patio de su casa en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo tras una supuesta alerta de incendio que movilizó a los bomberos de la zona. En estos momentos, la justicia investiga la causa de la muerte.

El operativo de emergencia se activó tras el llamado de los vecinos, quienes divisaron una situación anormal en el domicilio y alertaron a las fuerzas de seguridad sobre un presunto incendio. Sin embargo, al arribar a la casa ubicada sobre la calle Sargento Cabral al 700, el panorama era completamente distinto.

"El aviso inicial movilizó a los equipos de emergencia con la idea de enfrentar un incendio. Al llegar, nos encontramos con una situación distinta. Los vecinos estaban en la vereda y no entendían qué pasaba", explicó a la prensa Gabriel Gutiérrez, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios local.

Para cuando los bomberos ingresaron, un grupo de civiles ya estaba dentro de la propiedad. En el patio hallaron a la víctima, identificada como Eduarda Fátima Bergalli. "Intentamos hacerle reanimación cardiopulmonar durante unos diez minutos, pero la persona ya no respondía, tenía rigidez en el cuerpo", detalló Gutiérrez.

Según el parte oficial de la Policía, en la vivienda se encontraba la pareja de la víctima, identificada como N.M.P. El hombre relató a los efectivos que, minutos antes del arribo de las fuerzas, había encontrado a su mujer con una soga al cuello, sujeta a una columna de cemento y ya sin signos vitales.

Al inspeccionar el inmueble, los investigadores detectaron un evidente desorden, con objetos revueltos y múltiples cajas y tabletas de medicamentos vacías esparcidas cerca de la cama. Los agentes secuestraron una soga de polipropileno, un trozo de cable negro, dos teléfonos celulares, varias cajas, tabletas de medicamentos vacías y algo que puede ser clave para la reconstrucción del hecho: una nota que sería una carta de despedida. A raíz de ello, los efectivos también se llevaron del lugar manuscritos de ambas personas para comparar la letra con esa nota hallada.

El fiscal Gustavo Mosquera quedó a cargo del caso y ordenó preservar la escena para la realización de pericias. Aunque una de las hipótesis indica que pudo tratarse de una muerte por asfixia, la investigación se desarrolla bajo la figura de muerte dudosa.

Otro homicidio en Corrientes: un hombre fue asesinado a tiros en plena calle

Un hombre de 39 años falleció tras recibir dos disparos en la localidad de Santa Lucía, provincia de Corrientes. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en un sector comercial de la zona. El episodio se registró cerca de las 19 horas sobre la avenida Héroes de Malvinas. El agresor descendió de una camioneta Ford Ranger de color rojo y efectuó las detonaciones de manera directa.

La víctima fue identificada como Lucas Gastón Guzmán, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque. Pese a los intentos de asistencia de los presentes, el personal médico confirmó el fallecimiento en el sitio producto de las heridas. Efectivos de la Policía provincial iniciaron un operativo que culminó con la detención de un hombre de 30 años, identificado por sus iniciales G.E.S. El sujeto fue puesto a disposición de la Justicia de forma inmediata.

En el marco de la investigación, se procedió al secuestro de un revólver calibre 32. Los peritos de la Unidad Regional II trabajaron en la escena para recolectar evidencia balística necesaria para la instrucción de la causa. La Fiscalía de Goya supervisó las diligencias para determinar el móvil del asesinato. El detenido permanece alojado en la dependencia policial mientras avanzan los interrogatorios y los peritajes técnicos pertinentes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para la realización de la autopsia de rigor. Las autoridades buscan establecer si existían conflictos previos entre los involucrados en el hecho violento.