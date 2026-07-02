Gustavo Gómez de Paraguay y sus compañeros celebran la victoria en la tanda de penaltis ante Alemania

Por Karolos ​Grohmann

BOSTON, MASSACHUSETTS, 2 jul (Reuters) - Francia es consciente de que tendrá que ‌superar una ‌defensa compacta cuando se enfrente a Paraguay en su partido de octavos de final del Mundial, pero puede lograrlo gracias a que su trío ofensivo está disfrutando de ​su juego, ⁠afirmó el delantero Bradley Barcolá.

Los ‌Bleus han impresionado hasta ahora, ⁠ganando los cuatro ⁠partidos que han jugado, marcando 13 goles y encajando dos.

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El capitán Kylian Mbappé, ⁠Ousmane Dembélé y Barcolá han ​marcado 12 de ellos.

"Disfruto ‌muchísimo jugando así", ‌declaró Barcolá en una rueda de ⁠prensa el jueves. "Pasamos, atacamos y defendemos juntos. Son grandes jugadores y por eso funciona tan bien. ​Es ‌una alegría jugar juntos".

Francia clasificó con facilidad a octavos de final tras una victoria 3-0 sobre Suecia el martes, mientras ⁠que los sudamericanos dieron la sorpresa al eliminar a la cuatro veces campeona Alemania 4-3 en la tanda de penales.

"Sabemos que será complicado", dijo Barcolá refiriéndose a la defensa de ‌Paraguay. "Tenemos que encontrar alternativas y lo haremos. Espero que nos siga saliendo bien hasta el final".

Se espera que las temperaturas el sábado en Filadelfia ‌superen los 36 grados centígrados, pero Barcolá señaló que, aunque eso les ‌agotará un ⁠poco más, el equipo se ha acostumbrado al calor ​durante las semanas que lleva el torneo en Norteamérica.

Con información de Reuters