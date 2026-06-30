La obra contempla mejoras en la calzada, el sistema de drenaje, la iluminación, las veredas y la accesibilidad, con el objetivo de optimizar la circulación de vehículos y peatones.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la renovación integral del Puente Ezequiel Demonty, conocido popularmente como Puente Alsina, una obra que apunta a modernizar uno de los principales accesos entre el barrio de Nueva Pompeya y el partido bonaerense de Lanús.

La obra contempla mejoras en la calzada, el sistema de drenaje, la iluminación, las veredas y la accesibilidad, con el objetivo de optimizar la circulación de vehículos y peatones.

El trazo constituye uno de los corredores más transitados de la zona. Según datos oficiales, por allí circulan diariamente más de 50.000 vehículos, lo que generó un importante desgaste de la infraestructura y motivó el plan de recuperación.

¿Qué obras se harán en el Puente Alsina?

La intervención incluye la repavimentación de unos 1200 metros cuadrados de calzada para corregir deformaciones y mejorar las condiciones de circulación. También se reconstruirán alrededor de 1300 metros cuadrados de losas y cunetas de hormigón, una solución pensada para soportar el intenso tránsito que registra el cruce.

En paralelo, se reacondicionarán las veredas mediante la colocación de nuevo hormigón y baldosas podotáctiles para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. Además, el proyecto prevé la renovación completa del alumbrado público con nuevas columnas peatonales y un tendido eléctrico de aproximadamente 80 metros.

Otro de los ejes será la optimización del sistema de drenaje pluvial para reducir la acumulación de agua durante lluvias intensas, un inconveniente recurrente en el sector. Asimismo, se ejecutarán tareas de pintura y recuperación de más de 5.000 metros cuadrados de muros, rampas y escaleras.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que "el Puente Alsina es un emblema de nuestra historia y el corazón de la identidad del sur de la ciudad". Además, afirmó que la intervención permitirá "recuperar su valor patrimonial y mejorar la seguridad para seguir uniendo a miles de personas".

"Cada obra que hacemos tiene un objetivo claro: devolverle tiempo y seguridad a la gente. El sur merece una infraestructura que esté a la altura de su historia", resumió.

La renovación del Puente Alsina forma parte de un plan más amplio de mejoras en la zona sur de la Ciudad. En ese marco, durante los últimos meses también se ejecutaron trabajos de puesta en valor en el nodo de trasbordo de las avenidas Perito Moreno y Sáenz, donde se renovaron veredas, el sistema de desagües y el alumbrado público, además de otras intervenciones en espacios estratégicos del sector.